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Misión de observación de la Unión Europea entrega su balance sobre las elecciones de segunda vuelta en Colombia

El informe final con recomendaciones se conocerá a dos meses de concluir el proceso.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

junio 23 de 2026
09:50 p. m.
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Como “bien organizada” y “respaldada por instituciones democráticas sólidas” fue descrita la jornada electoral de segunda vuelta en Colombia por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

En un balance preliminar, el jefe de la misión, Esteban González Pons, felicitó a los colombianos, que alcanzaron un 63,5% de participación, y a la Registraduría por “organizar la elección de manera transparente, eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país”.

Tras el cierre de urnas, las actas fueron publicadas en cuestión de horas, al igual que los resultados del preconteo, que coinciden en un 99,997% con los escrutinios municipales o de primer nivel.

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Gestión de los resultados cumple con las normas internacionales de transparencia:

El jefe de la misión, que también funge como vicepresidente del Parlamento Europeo, indicó, pese a las acusaciones realizadas en redes sociales por el presidente Petro, que el sistema de gestión de resultados en Colombia cumple con las normas internacionales de transparencia y es fiable.

Al respecto, advirtió que "la campaña de la segunda vuelta se desarrolló principalmente en internet (…) con una desinformación generalizada y un uso sin precedentes de la inteligencia artificial y los montajes ultrarrealistas".

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Misión de observación de la Unión Europea se mantendrá en territorio colombiano:

Tras observar de cerca el ciclo electoral en Colombia que, en 2026, incluyó las legislativas del 8 de marzo y las presidenciales de primera vuelta, el 31 de mayo, y segunda, el 21 de junio, la misión destacó:

"La solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el Estado de derecho” y cómo “la polarización no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento".

Basada en las normas internacionales y respetando los principios de independencia, neutralidad y no interferencia, la misión, que desplegó 141 observadores, se mantendrá en el país, observando de cerca la manera en la que son resueltos los recursos contra el proceso electoral de segunda vuelta y, pasados dos meses, presentará un informe final con recomendaciones para futuras elecciones en Colombia.

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