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Sneyder Pinilla dice tener pruebas de corrupción en el Gobierno Petro en carta dirigida a Marco Rubio y Bernie Moreno

El exsubdirector de la UNGRD solicitó una reunión con el secretario de Estado de los EE. UU. el senador republicano y la congresista María Elvira Salazar.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

junio 23 de 2026
05:45 p. m.
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En una carta enviada al senador republicano con raíces colombianas, Bernie Moreno, la congresista María Elvira Salazar y con copia al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Sneyder Pinilla solicitó una reunión para compartir información, documentos y testimonios que probarían presuntos actos de corrupción al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

En calidad de testigo en la investigación por el denominado “escándalo de corrupción al interior de la UNGRD”, Pinilla dijo contar con elementos que considera “de alto interés en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”.

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¿De interés para el Departamento de Estado, el Congreso estadounidense y sus agencias federales?

Pinilla indicó que la información en su poder no solo podría resultar útil para investigaciones que se adelantan en territorio nacional, también para el Departamento de Estado, el Congreso estadounidense y sus agencias federales, que evalúan los riesgos asociados con la corrupción, las redes de influencia y movimientos financieros internacionales en la región.

La reunión, según dijo, resultaría necesaria por “la naturaleza, alcance y sensibilidad” de la información que busca compartir, como una “manifestación formal de voluntad de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos”.

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¿De dónde salió la información que Pinilla dice tener en su poder?

De acuerdo con la misiva, Pinilla habría tenido conocimiento de estos “hechos de corrupción” mientras “colaboraba” con la justicia colombiana. Además, indica que:

Es información que podría interesar a los Estados Unidos “en la medida en que permitiría comprender la dimensión real de una estructura de corrupción que habría operado al interior de importantes entidades del Estado colombiano”, aunque no revela el nombre de estas entidades ni quién podría estar involucrado.

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