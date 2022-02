Mototaxistas en Cartagena protestan contra nueva medida de circulación de motos

Este lunes 28 de febrero, Cartagena amaneció con una nueva jornada de protestas por parte de los mototaxistas de la ciudad como forma para expresar su rechazo a un nuevo decreto tomado por la Alcaldía de la ciudad para la circulación de motos.

Vea además: ¿Por qué ordenaron cinco días de cárcel para el alcalde de Cartagena, William Dau?

Desde el gremio venían adelantando conversaciones con la Alcaldía para expedir un decreto que tuviera menos restricciones para la circulación de estos vehículos. Si bien llegaron a algunos acuerdos, una medida que se implementó que no agradó a los mototaxistas fue la restricción de parrillero por la avenida Pedro de Heredia, una de las principales de la ciudad.

“El alcalde hizo un llamado al desorden, porque provocó una cosa inaudita y es decirle a la gente que no circule por la Pedro de Heredia, es decir, que no salgan. Respetamos lo del alcalde, pero no lo apoyamos. William Dau, alcalde de Cartagena, y Janer Galván, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, han provocado esta protesta”, afirmó Alaín Ramírez, uno de los líderes del gremio.

Por su parte, el alcalde William Dau, calificó la protesta como una “grave amenaza” para Cartagena e indicó que ayer se reunió con diferentes autoridades, entidades y organismos para garantizar la seguridad en la ciudad.

“Esperamos que todo termine bien, sin actos de violencia y sin ningún tipo de desmanes”, dijo Dau.

Restricciones para la circulación de motos

A partir de este 28 de febrero entran en vigencia las nuevas medidas decretadas por la Alcaldía de Cartagena para la circulación de motos en la ciudad. Sin embargo, hasta el 6 de marzo estarán en período pedagógico.

Una de ellas es el cambio en el pico y placa, el cual pasará a ser de dos dígitos, iniciando el lunes con las placas terminadas en 3 y 4.

La “restricción de acompañante” por la avenida Pedro de Heredia, entre la Bomba El Amparo y el monumento a la India Catalina es la que ha generado mayor disgusto. Solo podrán circular con parrillero los motociclistas que hayan registrado a su acompañante ante el DATT y únicamente en el horario de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.

Lea también: ¡Tenga cuidado! Alertan por venta de falsos paquetes turísticos en Cartagena

Se mantiene vigente la medida que restringe el ingreso de motos al Centro Histórico de Cartagena, al igual que la del ‘día sin moto’, programado para el segundo y último viernes de cada mes. Sin embargo, en este día, sí podrán circular las motocicletas que sean conducidas por su propietario, quien deberá acreditar esta condición exhibiendo su licencia de tránsito. En este día deberán circular sin acompañante.

Igualmente continúa la restricción nocturna de circulación de motocicletas entre las 11 p.m. y 5 a.m. del día siguiente.