Video registró los desgarradores gritos de un niño mientras su madre era atropellada en Montería

El 7 de enero, en Montería, Córdoba, Ingrid Arroyo, exdirectora del Sisbén de la ciudad, fue víctima de una tragedia que ahora la luchando entre la vida y la muerte.

El suceso ocurrió cuando una camioneta blanca, conducida a alta velocidad, atropelló al perro de Ingrid, matándolo de inmediato.

Según los testigos, el conductor, lejos de detenerse o mostrar remordimiento, respondió acelerando nuevamente su vehículo y arrolló a Ingrid mientras esta intentaba reclamarle.

El impacto fue devastador. Ingrid quedó tendida en el suelo con múltiples fracturas, incluida una lesión severa en la pelvis que requirió cirugía de emergencia.

Mientras tanto, los gritos de sus hijos resonaron en el lugar, particularmente el de su hijo Samuel, quien presenció la escena en primera fila y clamó desesperado: “¡Mi mamáaaa!”.

Video registró los desgarradores gritos de un niño mientras su madre era atropellada

En un video difundido conocido por Noticias RCN, se observa a los niños llorando desconsoladamente, incapaces de entender lo que acababa de suceder.

Mónica Arroyo, hermana de Ingrid, explicó el momento con dolor:

Cuando la camioneta atropelló a su perro, no dudó en enfrentar al conductor. Pero este chico simplemente aceleró y la embistió. Mis sobrinos están devastados, especialmente Samuel, quien no deja de revivir el momento en sus sueños.

Los hijos de Ingrid, de corta edad, están profundamente afectados. Mónica relató que Samuel ha tenido pesadillas recurrentes desde el incidente:

Anoche se despertó a las 3 de la mañana, encendió la luz y me dijo: ‘Tía, soñé que mi mamá se iba al cielo, que la camioneta la volvía a atropellar.

¿Quién fue el responsable de atropellar a la mujer en Montería?

El conductor de la camioneta, identificado como Samuel Caño Mendoza, un joven de 16 años, ya ha sido señalado como el principal responsable.

Según familiares y vecinos, el adolescente tiene un historial de comportamientos problemáticos y varias anotaciones previas.

A pesar de las pruebas y testimonios, la Fiscalía no ha emitido órdenes de captura.

“La Fiscalía inicialmente calificó el caso como lesiones personales, lo cual es indignante. Este no fue un accidente; fue un acto deliberado que demuestra desprecio por la vida. Exigimos que el caso sea tratado como tentativa de homicidio”, declaró Gustavo Moreno, apoderado de la familia.

Por su parte, Mónica Arroyo criticó duramente la inacción de las autoridades:

No han hecho nada. La Fiscalía no ha emitido una orden de aprehensión, no han investigado a fondo. Mi hermana está entre la vida y la muerte y el agresor sigue libre.

Actualmente, Ingrid Arroyo se encuentra en cuidados intensivos, sometida a cirugías reconstructivas debido a las graves lesiones que sufrió en la pelvis y otras partes del cuerpo. Su familia vive con la angustia de no saber si logrará sobrevivir, mientras la justicia parece avanzar lentamente.

“Ingrid me dijo: ‘Si pasa lo peor, no me desampares a mis hijos’. Es mi hermana y estoy haciendo todo lo posible para que su caso no quede impune” añadió Mónica.