Mujer se salvó de milagro tras brutal golpiza que le propinó un ruso en Medellín

En Colombia no cesan los casos de violencia de género y feminicidio. La situación es cada vez más alarmante, tan solo en Antioquia esta semana se conocieron cinco casos de homicidio, donde las víctimas eran mujeres.

Las alertas por violencia de género siguen en aumento. Noticias RCN conoció la historia de una mujer en Medellín que de milagro se salvó de morir a manos de un hombre de nacionalidad rusa.

No aceptar los deseos y las pretensiones de un ciudadano ruso a quien conoció por redes sociales, habría sido el repudiable detonante para que el extranjero la atacara al punto de casi causarle la muerte.

Empezó a hablarme como ofuscado, como enojado, le dije: ‘no, por favor, no quiero. Déjame descansar… Se me acerca y me empieza a golpear; yo quedo inconsciente