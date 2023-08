Electric Mistakes: la historia del joven acusado de engañar mujeres con su banda para abusar de ellas

Recientemente, salió a la luz un caso estremecedor que pone en el ojo del huracán al cantante de una reconocida banda de Bogotá. Formalmente, existen cinco denuncias interpuestas ante la Fiscalía, pero los testimonios en redes sociales superan las 20 víctimas.

Se trata de Jhonathan Hernández, vocalista de la agrupación musical Electric Mistakes, quien ha sido acusado públicamente en varias ocasiones de haber suministrado somníferos a varias mujeres para abusarlas sexualmente.

Las presuntas víctimas crearon un perfil en Instagram relatando su experiencia. Varias de ellas aseguraron que el supuesto agresor las manipulaba psicológicamente para ganarse su confianza y después accederlas sin su consentimiento.

En Noticias RCN contamos, en exclusiva, con el testimonio de una de ellas, quien asegura que Hernández le puso una sustancia desconocida en su bebida, la llevó a su residencia y la abusó.

Según narró la joven, los hechos ocurrieron en el año 2020. Una amiga de ella la habría invitado a departir una tarde con los integrantes de la banda y otros acompañantes en un apartamento.

Fue allí donde conoció a Jonathan Hernández, quien se presentó como el vocalista de Electric Mistakes y, según la testigo, se mostró como una persona bastante agradable que tenía la intención de acercarse a las mujeres de manera amistosa.

Después de que duraron un buen tiempo conversando, habrían decidido tomar cocteles con ginebra.

Posteriormente, los asistentes comenzaron a beber y la víctima manifiesta que a partir de ese momento no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió esa noche, ni la mañana del día siguiente.

La joven señala que los demás asistentes le contaron lo sucedido: al verla casi inconsciente, Hernández se habría ofrecido a acompañarla a su casa caminando, argumentando que en un vehículo de servicio público podría ser acosada por el conductor.

La denunciante manifestó que al llegar a su domicilio su hermana se percató de que el hombre entró con ella, aunque pensó que era una situación consensuada, por lo cual no intervino. Hernández habría procedido a cerrar la puerta de su habitación con seguro.

A la mañana siguiente, la joven se levantó completamente desubicada: “Mi noción del tiempo se deformó completamente”. Afirmó que incumplió su jornada laboral, pues no se pudo levantar.

Agregó que nunca antes se había sentido de esa manera y que sus síntomas no correspondían al consumo de licor, puesto que habría tomado una cantidad muy baja y no solía embriagarse con facilidad.

La joven relató que durante todo el día permaneció somnolienta de una forma anormal y, al ver lo mucho que le costaba estar de despierta, su hermana la llevó a un centro asistencial, a donde ingresó bajo un código de presunto abuso sexual.

Alrededor de las cinco de la tarde le practicaron los exámenes toxicológicos, los cuales no revelaron el consumo de alguna sustancia inusual. La víctima asegura que se obtuvo este resultado debido al tiempo tan prolongado que pasó desde que ingirió la bebida hasta que ingresó al hospital.

¿Qué habría hecho Jhonathan Hernández?

De acuerdo con el relato, el presunto abusador habría dejado una carta en la mesa de la víctima, en la cual le daba un mensaje de amor.

Posteriormente, el hombre se habría puesto en contacto para tratar de convencerla de que ella le había manifestado que quería estar con él y que había tenido comportamientos insinuantes.

“¿No te acuerdas? Tú te la pasaste encima mío, me dijiste que me querías”, fue lo que, según la testigo, le habría dicho Hernández.

La joven aseguró que el hombre la siguió contactando insistentemente por varias redes sociales para pedirle guardar silencio sobre lo ocurrido, puesto que su pareja no se podía enterar.

“Me mandaba canciones”, aseguró la víctima. Ante la insistencia del presunto abusador, la joven habría decidido bloquearlo de todas sus redes sociales, con lo cual impidió que siguieran teniendo contacto.

De acuerdo con el testimonio, el presunto agresor le manifestaba a las jóvenes que tenía un trastorno mental denominado Síndrome de Savant, el cual le hacía tener una “inteligencia superior”.

También solía hablar mal de otros hombres para ganarse la confianza de las mujeres que se le acercaban y pretendía mostrarse como alguien diferente: un salvador.

Después de generar un vínculo mucho más fuerte, mostraba comportamientos violentos con los demás integrantes de la banda.

Así se decidió a denunciar

La denunciante señaló que debido a lo confuso de los hechos, la presunta manipulación que habría ejercido Hernández sobre ella y la vergüenza que sintió después de lo ocurrido, decidió no contarle a nadie.

Durante más de un año, mantuvo silencio y no se atrevió a hablar siquiera con sus padres sobre lo ocurrido por miedo a que no le creyeran o que la revictimizaran.

No fue sino hasta que comenzaron a salir los demás testimonios a la luz que ella tomó la fortaleza para dar su testimonio públicamente e interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación: “Me di cuenta que no fui solo yo”.

Ante esto, surgieron más de 20 presuntas víctimas en redes sociales, pero solo hay cinco denuncias formales interpuestas ante las autoridades. La joven guarda la esperanza de que al contar su experiencia, muchas otras mujeres tomen la fortaleza para hacer lo mismo y exigir justicia.

La posición del presunto victimario

Noticias RCN habló en exclusiva con el abogado de Hernández, Manuel Ortiz, quien expuso la situación legal actual de su cliente y las medidas que tomaría en caso de que se demuestre su inocencia.

“Jhonathan cree en su inocencia y me ha manifestado que es inocente. Yo como su abogado tengo que creerle (...) y estoy haciendo lo posible para demostrar eso en un juicio”.

En cuanto a la captura del acusado, el penalista argumenta que la Fiscalía no le dio validez al debido proceso y que no fue correcto capturarlo simplemente debido a un video que se hizo viral en redes sociales.

En contexto, recientemente la hermana de una de las presuntas víctimas grabó a Hernández caminando por la calle y manifestó su inconformismo porque las autoridades habrían permitido que siguiera en libertad pese a los crímenes que habría cometido.

El clip se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios mostraron su indignación frente a este caso. Ante esto, la Fiscalía emitió una orden de captura y fue detenido días después.

Por otra parte, el defensor argumentó que cuentan con el material probatorio necesario para demostrar que varias de las jóvenes habrían sostenido una relación sentimental con el acusado de manera voluntaria.

De esta manera, la juez encargada estaría vulnerando la presunción de inocencia de Jhontathan y no estaría teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas durante el litigio.

En cuanto a la salud mental del señalado, el penalista afirmó que durante el proceso de recopilación de datos se encontró que efectivamente padece de un trastorno cognitivo. Sin embargo, los detalles permanecen bajo confidencialidad y serán revelados en el momento oportuno del juicio.

La juez encargada del caso le imputó dos delitos sexuales a Hernández: acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y acoso.

Por el momento, el abogado pretenderá demostrar la inocencia del señalado y en caso de que no se le halle culpabilidad en ninguno de los crímenes, presentarán acciones legales contra el Estado por haber omitido el debido proceso.

Por su parte, Ortiz pide más tolerancia por parte de la comunidad feminista y los defensores de las víctimas, puesto que señala que ha sido violentado por parte de algunas personas cuando realiza su labor como abogado.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, yo no le he hecho daño a nadie y es mi labor como defensor (...) La pelea que estamos dando en este momento es que Jhonathan tiene derecho a defenderse en libertad, porque la Fiscalía no justificó que actualmente represente un peligro para la comunidad actual”, afirmó el abogado.