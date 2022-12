¡Increíble! Mujer fue secuestrada en Medellín por una deuda de 100.000 pesos

En Medellín, una familia denunció que una mujer estuvo secuestrada durante gran parte del día por una deuda de $100.000. El caso se habría presentado en un inquilinato de la comuna uno de la capital antioqueña, donde las autoridades investigan si se trató de un delito o simplemente un acto de intolerancia.

Las víctimas fueron una pareja esposos procedentes de Pereira, quienes llegaron a un inquilinato en la comuna uno de Medellín, donde permanecieron por unos días, y donde al parecer le debían un dinero a la dueña de la vivienda, lo que habría causado el presunto secuestro de la mujer proveniente de Pereira, quien estuvo privada de su libertad varias horas.

“La retuvo, la dejó con llave, sin agua, sin luz, que hasta que no le diera la plata no la podía sacar de allá y que no podía irse”, denunció el esposo de la mujer que estuvo encerrada por algunas horas dentro del inquilinato.

Luego de que se presentaran los hechos, la Policía de la ciudad de Medellín se acercó al inquilinato donde verificó que efectivamente una mujer estaba encerrada en la vivienda. Sin embargo, la dueña de la casa aseguró que no tenía conocimiento que la mujer pereirana se encontraba en este lugar.

“La Policía recibe una llamada donde dice qué hay una persona que está siendo secuestrada. Al verificar efectivamente había una señora que estaba en la residencia, se habla con el dueño y él lo que dice es que cerró y no se dio cuenta de que había alguien”, afirmó el coronel José Miranda.

La mujer se dirigió a la Fiscalía para poner la respectiva denuncia para que las autoridades competentes sigan en la investigación si en verdad se presentó un delito o simplemente fue un acto de intolerancia entre la pareja y la dueña del inquilinato. Hasta el momento todavía no se ha dado respuesta a la denuncia.

