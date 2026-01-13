Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño ha sido uno de los artistas más afectados tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez en el accidente aéreo que ocurrió en Paipa, Boyacá.

El oriundo de Risaralda no solo colaboró varias veces con el 'niño de Manzanares', sino que compartió una gran cantidad de tarimas con él y fue uno de los cantantes que fue testigo de su talento desde el inicio de su carrera.

"Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir", escribió Jhon Alex Castaño en redes sociales después de que se confirmó la muerte de Yeison Jiménez.

Además, en la tarde del 12 de enero de 2026, Jhon Alex Castaño realizó un 'en vivo' en su Instagram y preocupó a sus seguidores. ¿Por qué razón?

Esta fue la inesperada decisión que tomó Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño decidió dejar el licor debido a que hace unos años sufrió una afectación en la glándula suprarrenal por la frecuencia con la que tomaba.

Por lo tanto, el artista que interpreta 'Dos razones' llevaba más de tres años sin ingerir bebidas alcohólicas, pero tras la muerte de Yeison Jiménez apareció tomando y cantando algunas de las canciones más emblemáticas del 'niño de Manzanares'.

Fue así como sus seguidores se preocuparon y le pidieron que por favor se cuide, aunque entienden su dolor.

"Pero tú no puedes tomar, cuídate por favor", "mi negro, no me hagas esta. Tú eres fuerte", "Jhon Alex llevaba cuatro años sin beber", "cuídenlo, él no debe ingerir alcohol", "qué dolor da ver esto" y "nos parte el alma verte así", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

¿Qué es lo último que ha informado Medicina Legal sobre el cuerpo de Yeison Jiménez?

En la tarde del 12 de enero, Medicina Legal confirmó la identificación del cuerpo de Yeison Jiménez y de Jefferson Osorio.

Además, con la intervención de las autoridades pertinentes, le hizo la entrega a sus familiares y en las próximas horas se confirmaría la fecha, la hora y el lugar de las exequias.