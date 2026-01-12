CANAL RCN
Colombia

Revelan nuevo video que muestra el momento y la hora exacta en la que se precipitó la avioneta de Yeison Jiménez

La avioneta habría rebotado al caer y, posteriormente, se habrían generado dos explosiones.

Foto: captura de pantalla del video y Canal RCN.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
10:25 a. m.
Yeison Jiménez, el artista que se había posicionado como el mejor de la música popular en la actualidad, partió de este mundo a sus 34 años.

El 'niño de Manzanares' cantó en Málaga, Santander, en la noche del 9 de enero de 2026 y tenía un concierto programado en Marinilla, Antioquia, el 10 de enero.

La familia de Yeison Jiménez se pronunció e hizo un importante anuncio: estos son los detalles
La familia de Yeison Jiménez se pronunció e hizo un importante anuncio: estos son los detalles

Fue así como llegó al Aeropuerto de Paipa aproximadamente a las 3:50 de la tarde y abordó su avioneta junto a otras cinco personas para desplazarse hasta territorio antioqueño.

Sin embargo, aunque la aeronave despegó, nunca alcanzó la altura que necesitaba, se desplomó con el paso de los minutos y se incendió al caer en la vereda Romita, el tramo vial entre Paipa y Duitama.

En las últimas horas, se han comenzado a conocer videos de cámaras de seguridad y, en uno revelado por La FM, quedó registrado el momento y la hora exacta en la que la avioneta comenzó a caerse.

En video: este fue el momento y la hora exacta en la que comenzó a caer la avioneta en la que iba Yeison Jiménez

En una cámara cerca a la vereda Romita, lugar en el que se presentó el siniestro, se puede ver que la avioneta comenzó a caer en picada justo a las 4:09:49.

Además, se alcanza a observar que fue perdiendo altura a mucha velocidad y que comenzó a pasar muy cerca de los árboles que rodeaban la vereda.

El video que se conoció y fue publicado por La FM es el siguiente:

Esto ha manifestado el Ministerio de Transporte tras el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez junto a cinco personas más

La Aeronáutica Civil, a partir de los videos que se han conocido y los análisis realizados, ha aclaro que la avioneta sí despegó, pero que siempre tuvo un sobrevuelo bajo.

MinTransporte emite comunicado sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez: dio detalles clave
MinTransporte emite comunicado sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez: dio detalles clave

"De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales reportaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno", precisó el Ministerio de Transporte.

"El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible", se añadió.

