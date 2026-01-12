CANAL RCN
Impactante: otro cantante de música popular ya había tenido un incidente aéreo en Paipa, lugar en el que murió Yeison Jiménez

El accidente ocurrió en el 2023, en plena pista del Aeropuerto de Paipa.

Foto: captura de pantalla del video y Canal RCN.

enero 12 de 2026
08:16 a. m.
Colombia continúa de luto tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, el cantante que llevó a otro nivel la música popular.

El 10 de enero, sobre las 3:50 de la tarde, Yeison Jiménez abordó una avioneta en el Aeropuerto de Paipa y, con cinco personas más entre la tripulación, la aeronave despegó con rumbo hacia Medellín.

Sin embargo, tan solo unos kilómetros más adelante, la aeronave dejó de ganar altura, cayó y se incineró de inmediato en la vereda Romita.

La Aeronáutica Civil ha indicado que el vuelo duró entre tres y cinco minutos. Además, que la avioneta habría rebotado y explotado dos veces.

Tras ese trágico hecho, las seis personas que iban a bordo de la avioneta fallecieron y sus cuerpos se encuentran en Medicina Legal para el proceso de identificación.

Además, en medio de esta coyuntura que tiene de duelo al país y al entorno de la música popular, volvió a salir a la luz que otro reconocido cantante ya había tenido un angustiante incidente aéreo en el Aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Jhon Alex Castaño, el reconocido cantante de música popular, tuvo un incidente aéreo cerca del lugar en el que murió Yeison Jiménez

En febrero de 2023, Jhon Alex Castaño voló en una avioneta desde Pereira hasta Paipa, pero tuvo uno de los sustos más grandes de su vida en el aterrizaje.

Y es que, justo en ese momento, el tren de aterrizaje tuvo una afectación y la avioneta se salió de la pista y quedó sobre un pastizal.

De hecho, después de esa situación, Jhon Alex Castaño grabó un video en el que mostró cómo había quedado la aeronave e hizo una reflexión sobre la vida.

"Familia, qué susto tan hijuemadre. Definitivamente, hay que disfrutar cada día de los hijos, de la mamá y de todos porque hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y ahora tuvimos un accidente en el Aeropuerto de Paipa", dijo en aquella oportunidad.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Jhon Alex Castaño lamentó la muerte de Yeison Jiménez

Luego de que se confirmó la inesperada muerte de Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, en un video, recordó cómo hacían música juntos en los inicios de la carrera del cantante de Manzanares.

"Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir", escribió.

