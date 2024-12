VIDEO | Nueva polémica envuelve al cantante Nelson Velásquez: esto fue lo que pasó

El artista Nelson Velásquez, reconocido como una de las voces más destacadas del vallenato, vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su música, sino por un altercado en un aeropuerto que quedó registrado en video.

Según testigos, Velásquez reclamó de manera vehemente a personal de Avianca tras descubrir que su tiquete habría sido revendido.

Recordemos que, el cantante ya había enfrentado problemas judiciales relacionados con su carrera artística.

El hecho ocurrió en medio de la molestia generalizada de varios pasajeros que hacían fila para reclamar explicaciones al personal de Avianca.

En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se puede escuchar al cantante exigiendo una solución mientras critica duramente a la aerolínea:

No, no, ¿cuál respeto? Ustedes no se merecen ningún respeto. Llenos los cupos y pensaron que no iban a llenar. Siempre es lo mismo en Avianca, siempre. Siempre con sus vivezas, con sus patrañas.