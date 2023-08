“Que no sean más de cuatro años de Petro, pero que tampoco sean menos”: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrática, Paola Valencia, en diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, habló de los temas que copan la agenda del país. Las negociaciones de paz con el ELN, los recientes ataques a la fuerza pública, las elecciones regionales de octubre y el papel de Francia Márquez. Además, se refirió a su aspiración a la Presidencia de Colombia en 2026 y hasta de las diferencias que tiene con María Fernanda Cabal.

Paloma Valencia inicialmente habló de la reciente información conocida por el país sobre los planes que el ELN tendría de atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa y el general (r) Eduardo Zapateiro.

“Lo primero es que yo creo que uno tiene que creerles a sus instituciones, a su Fiscalía, a su inteligencia y no le puede creer más a los terroristas. Uno no entiende en qué país un Gobierno le va a creer más al terrorismo”, dijo.

Agregó que el Gobierno debe hacer un alto en el camino y pensar primero en Colombia, suspender la mesa de negociación con el ELN y defender la institucionalidad. “A mí me parece que esos diálogos se tienen que suspender de manera inmediata hasta tanto no haya claridad sobre estos temas y hay que investigar una cosita más y es la participación del gobierno de Nicolás Maduro y de Venezuela porque no puede ser gratis”.

En ese sentido de resguardar las instituciones, la senadora afirmó que el gobierno de Gustavo Petro debe durar cuatro años, ni más ni menos. Considera un error querer tumbar a un presidente, esperar que se ‘caiga’ o que renuncie.

“Parte de los temas que hay que tratar de defender en este Gobierno es que no acaben con institucionalidad, por eso yo digo que no sean más de cuatro años de Petro y sus ideas, pero que tampoco sean menos porque yo creo que aquí hay que resguardar a las instituciones republicanas (…) Los países que tumban presidentes se van no por un presidente, se van con cinco o siete. Mire el caso de Ecuador, el caso del Perú, las situaciones que han vivido esos países donde realmente se destruye la institucionalidad”.

José Manuel Acevedo: Uribe avaló la llegada de José Félix Lafaurie a la mesa de negociación con el ELN y José Félix Lafaurie ahí sigue

Paloma Valencia: Yo hubiera renunciado si fuera José Félix Lafaurie y él tendrá sus razones, pero yo le digo que no puedo entender quién puede estar sentado en una mesa cuando están atentando o planeando un atentado contra el fiscal general, contra el general Zapateiro, la senadora María Fernanda Cabal.

María Fernanda me contó eso hace un par de días, yo le dije María Fernanda qué miedo, la idea era que además fuera con francotiradores. Le dije: ¡qué horror! tienes que cuidarte mucho y después viene el asesinato de Villavicencio. Entonces los magnicidios sí ocurren y los colombianos no podemos volvernos a acostumbrar a que la violencia nos arrebate los líderes, nos destruya las instituciones. Creo que el Gobierno tiene que hacer un alto en el camino y pensar primero en Colombia.

J.M.A: Senadora Paloma Valencia a nosotros nos gusta echar para adelante y ya pasó un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo se imagina los próximos tres?

P.V: Este ha sido un año de mucha improvisación, falta de capacidad técnica, mucho discurso. He llamado esto que tienen muchos sueños que les falta mucho tiempo para convertirse en ideas y a las cuales les falta mucho trabajo para ser políticas públicas, esto sin contar que ni siquiera logran nombrar a la gente que necesitan.

Aparte de eso vienen con unas ideas como sacadas de un sombrero de magia. Han ido destruyendo el sector de hidrocarburos, han ido destruyendo el sector de construcción, el sector turístico, están golpeando las concesiones de Colombia con el tema de los peajes, los servicios públicos que están supremamente caros. Hay un sentimiento de incertidumbre.

J.M.A: A propósito de las elecciones de octubre, ¿cuál es su pronóstico para lo que va a pasar en esas elecciones regionales?

P.V.: Las elecciones de octubre en Colombia están caracterizadas por ser mucho de las maquinarias locales, entonces es muy probable que sean los mismos partidos grandes tradicionales los que obtengan las mayorías. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? una vez se eligen, llegan endeudados, ya no hay elecciones cerca, quieren la plata que va a colocar el Gobierno Nacional hacia las regiones y ahí puede haber un cambio de tercio, un cambio de un segundo tiempo de octubre hacia adelante que puede ser muy preocupante para Colombia porque muchas de esas reformas pueden terminar aprobadas.

“No me lo imagino”: Angélica Lozano sobre Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá

Yo creo que el escenario político va a ser muy parecido, no veo al Pacto Histórico ganando en regiones. Con lo que tienen, que es muy poco, mantendrán si acaso lo que tienen yo no los veo con unas victorias en ningún sitio, creo que todo lo contrario van a perder Bogotá, van a perder Cali y van a perder Medellín.

J.M.A: ¿A quién le va en Bogotá Paloma Valencia?

P.V.: Me gustan dos que son Diego Molano y Juan Daniel Oviedo.

J.M.A: Obviamente yo sé que a usted Gustavo Bolívar no le gusta, pero en el caso de Galán y de general Vargas o Rodrigo Lara, ¿cómo los ve?

P.V.: Me gustan, todos me gustan. Yo creo que lo que Bogotá no puede es nombrar a una persona como Gustavo Bolívar. Le digo a la gente quede los errores se aprende, lo que está pasando en el nivel nacional no lo podemos llevar a una ciudad como Bogotá. Bogotá, no admite improvisación.

J.M.A: Y yo le digo que tanta crítica a Gustavo Bolívar puede hacer que se dispare

P.V: Lo que creo es que esto no es contra Bolívar, debe ser una campaña de ideas. Bogotá tiene un problema de seguridad frente al cual Bolívar no tiene ni idea qué proponer, tiene un problema de movilidad frente a la cual Bolívar sigue hablando de las mismas bicicletas cuando aquí se necesita también pensar en cómo se mejora el transporte público.

Bogotá está a punto de iniciar su primera línea y entonces ahora vamos a elegir un alcalde para que renegocie el contrato retrasando eso quién sabe cuántos años para que sea subterránea, o sea, son cosas que van más allá de la persona de Bolívar, pero sí van relacionadas con su incapacidad para para gobernar porque nunca ha gobernado porque nunca ha estudiado a Bogotá. Si fue mal congresista imagínense lo que puede ser de alcalde.

J.M.A:¿Paloma Valencia quiere ser candidata presidencial?

P.V.: Quiero ser la candidata presidencial del Centro Democrático, he venido preparándome para eso y creo que ya tengo la madurez, ya tengo los conocimientos y me siento capaz de no solamente de ser candidata, sino de ser una buena presiente para Colombia

J.M.A:¿En que se parecen y en qué se diferencian Paloma Valencia de María Fernanda Cabal?

P.V.: Nos parecemos en que compartimos la importancia de la seguridad. Somos diferentes, yo tengo un componente social mucho más profundo, para mí la política se trata de cambiarle la vida a quien tiene menos, de abrir oportunidades para quien no las tiene, trabajar de la mano y yo entiendo que con un subsidio usted no soluciona la pobreza, pero yo creo en los subsidios como una medida transitoria mientras usted genera las oportunidades.

Usted ya habló con Uribe de su idea de ser presidente de Colombia

P.V.: Claro, ya le dije y me dice que adelante. Yo tengo una relación muy especial con él porque él ha sido, pues mi mentor, ha sido como mi papá en la política. Yo digo que yo soy la más uribista de Colombia y todo el mundo me lo reconoce, algunos dicen que eso es un pecado yo digo que esa es la virtud de uno ser leal, de uno reconocer y poder entender la grandeza que tuvo el presidente.

Sabes qué es lo que pasa, que, a esta generación joven, los papás no le contaron lo que vivimos, los papás que vivimos toda esta violencia y la generación anterior que nos tocó ver un país disolviéndose no le contamos a esta juventud lo que vivió este país.

J.M.A:¿Con quién se imagina usted compitiendo duro en el 2026?

P.V.: Espero que una figura como David Luna salga a competir, Claudia López entre a competir. Veo una elección de muchas mujeres, yo creo que el tiempo de las mujeres ha llegado y que definitivamente va a haber un momento donde las mujeres ya no lloran, sino que gobiernan.

J.M.A:¿A Germán Vargas lo pensionó?

P.V.: Si el doctor Vargas Lleras va a entrar también me parece que es un hombre con una gran experiencia. No tengo vetos sobre sobre la política, pienso que Colombia debe recuperar a la gente que sabe a hacer las cosas porque este es un país hiper-diagnosticado, aquí lo que se necesita es gente que haya estudiado suficientemente para llegar y hacer lo que se necesita hacer. Es un país que tiene que superar el discurso de izquierda y derecha porque eso no soluciona nada.

Esto se trata de qué hacemos frente a la pobreza, qué hacemos frente a la baja calidad de la educación, qué haremos frente a las oportunidades, qué hacemos frente a los microempresarios y si el diálogo entre todas las fuerzas políticas es sobre los problemas concretos yo estoy segura de que no solamente llegamos a un acuerdo, sino que lograremos avanzar para que el país esté mejor.

J.M.A:¿Qué piensa Paloma Valencia sobre la vicepresidenta Francia Márquez?

P.V.: Me parece que Francia es un símbolo demasiado importante. Soy caucana, imagínese el orgullo que a mí me da que una mujer afro del Cauca llegue a ser vicepresidente, me parece que además le rompe el techo de cristal a muchas niñas de este país, a niñas afro, indígenas que sienten que ellas también tienen derecho y que pueden ser vicepresidentas. Me parece que a ella le ha faltado entender lo grande que es lo que ha logrado y que tiene que estar a la altura de eso, ella no puede salir con respuestas ramplonas sobre el ejemplo que ella supone. Ella debiera ser la embajadora de todo lo que es posible.

A mí me encanta Francia Márquez contrariamente a lo que dice María Fernanda, me parece que se ha equivocado en muchas cosas, pero haber llegado ahí desde un pueblo pobre del Cauca me parece que es meritorio y que sobre todo rompe muchos estereotipos de Colombia y les abre un sueño a muchas niñas afro, indígenas de regiones apartadas de Colombia, me encanta.

Finalmente la senadora reiteró su posición sobre el diálogo con el ELN: "ojalá el Gobierno se dé cuenta que estas decisiones que está tomando frente al ELN no son decisiones sobre el proceso de paz, son la respuesta a la defensa de la institucionalidad y a la confianza en las instituciones que todo presidente tiene que encarnar".