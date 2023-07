“No me lo imagino”: Angélica Lozano sobre Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá

Hasta el 20 de julio a las 8:00 de la noche muchos creían que la senadora Angélica Lozano se convertiría en la nueva presidenta del Congreso de la República, pero no fue así. ¿Por qué perdió?, ¿tiene tuza electoral?, ¿cómo ve el panorama político en Bogotá?

Angélica Lozano estuvo hablando en exclusiva con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, sobre todos estos temas, pero no en su oficina, su casa o en el Congreso, sino que volvió al barrio El Progreso, en Bogotá, donde nació y creció.

¿Qué soñaba la senadora Angélica Lozano en su niñez?

“Medios. Yo escuchaba radio desde chiquita, aprendí a leer y mi abuelo todos los días leía El Tiempo, él jugaba y tarareaba; entonces leía con él el periódico, oía la radio, y me gusta lo que ustedes hacen”.

¿En qué momento se da cuenta de que perdió la presidencia del Congreso?

“Cuando dieron los resultados. Yo sabía que iba a estar muy apretado, decía: esto se va a definir por tres votos, creí que a favor mío; no llevaba cuentas, me decían ‘¿cuántos tiene?, y dije, ‘no sé, además la gente caña. Siento que vamos a ganar por muy poquito’ y no, perdí”.

¿Qué piensa de Iván Name?

“Es un compañero con el que llevamos varios años. Estuvimos 4 años juntos en la Comisión Primera y nos respetamos y nos llevamos, siempre convivimos, no hemos tenido conflicto. Entonces le deseo suerte, que lo haga muy bien porque a Colombia la sacamos adelante entre todos y es un rol institucional”.

Un filósofo decía que hay tres tipos de enemigos: a secas, los mortales y los compañeros de partido, ¿esos fueron los que le clavaron el cuchillo?

“Tengo el gusto que la bancada mayoritariamente me postuló, me apoyó, fueron fieles y no se movieron, pero sí hubo un poquito”.

“(Winston) Churchill dice, y allá el Parlamento inglés hace que los rivales estén al frente, que uno no se tiene que cuidar de los de al frente, de los contrarios, sino de los de atrás. Son dichos de esos pensadores”.

Hay quienes dicen que Claudia López perdió la ida al Congreso porque eso no sirvió para nada, ¿qué piensa?

“Claudia estaba en contra, José Manuel. Nunca estuvo de acuerdo con que yo compitiera por la Presidencia del Senado. Me decía: ‘es un momento muy complejo y de todos los lados te van a bombardear, no entiendo por qué quieres eso”.

“Pero en las relaciones de pareja, o en la familia, que lo apoyan a uno en todo, incluyendo en lo que no les parece, entonces le dije: ‘yo quiero. Es mi decisión, tengo una carrera legislativa a la que le quiero dar un cierre con broche de oro, tal vez este es mi último periodo’, pero pues ella respetó porque con mi mirada entendió”.

“Pero ya en el post me dio más razones y estuvo allí acompañándome con mi familia. El senador Name tenía ocho o diez familiares – los hijos, los hermanos -, pues yo tenía mi esposa”.

Hay gente que no le va a creer, que va a decir ‘sí, sobre todo como esposa nada más’. Debía estar haciendo arreglos políticos por fuera, ¿qué le dice a quienes piensan eso?

“Para nada. Ella saludó a todo el que se acercó a saludarla y muy discreta estuvo en la oficina de Ariel, que es en el Capitolio, y desde ahí vio por televisión”.

“Le cuento algo. Un senador conservador, un varón de estos de antaño me dijo: ‘yo con la Alcaldía de Bogotá meto 120 votos – somos 105 – así que no, eso no se toca”.

El senador Name decía que desde los palacios le habían hecho la campaña

“Injusto y se lo reclamé. Cuando lo abracé y tuvimos reunión en el partido: ‘en lo que te pueda ayudar aquí voy a estar’, pero sí le hice ese reclamo porque Claudia (López) estaba en contra, nosotros no usamos para beneficio privado su responsabilidad”.

“Le doy un ejemplo, lo reto. Yo saqué más votos al Senado en 2018 sin Alcaldía, que en 2022. Bajé mi votación. Lo reto a que mire qué políticos bajan su votación cuando alguien cercano está en un cargo así, ninguno; y va a encontrar, con senadores actuales, que se triplicaron de votación, así que no, pasada la página”.

Bogotá es su plaza ¿Cómo está viendo hoy la ciudad la esposa de Claudia López, alcaldesa de la capital?

“Yo creo que Bogotá está destrabando muchos procesos. Perdimos por lo menos 20 años en que se hablaba y no se hacía, usted lo ve desde el flujo del crédito: en cero, no se usaba casi y ahora está completamente invertido en destrabar acceso a Bogotá – la 80, la 13, la autopista Norte, la Sur y por supuesto el anhelado metro que sí vamos a ver, y ya no los hijos y nietos. Usted y yo vamos a estrenar el metro en poquitos años”.

Hay quienes dicen que toda esa ‘pelotera’ Claudia López – Gustavo Petro, no le hace bien a Bogotá ni al metro. ¿Qué piensa?

“El Distrito no está en ‘pelotera’, está haciendo su trabajo, ejecutando impecablemente un contrato de Estado, el más grande de la historia, y creo que Bogotá no puede detenerse, tiene que seguir avanzando y le anticipo que en octubre, no sé quién gane, pero ganará el que quiera seguir, no parar; no se puede parar ni para coger impulso”.

¿Qué no le gusta de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá?

“Creo que se perdió algo de tiempo en cultura al principio, que el primer año atravesado, además por la pandemia, ahí pudo actuarse mejor”.

¿Ya sabe por quién votar para la Alcaldía de Bogotá?

“Voy a votar por alguien que integre, que una a los bogotanos, que haga que todos pongamos lo mejor de nosotros. No he definido el voto, me cae bien Oviedo, me tiene descrestada; solo he hablado con él una vez, y también me cae bien Galán, me parece que es un tipo que está en su tercera campaña, así que con certeza ha estudiado y conoce la ciudad, me parece un señor tranquilo; por supuesto le ganamos la vez pasada y eso deja dolorcitos, pero ellos dos me encantan”.

¿Qué piensa Angélica Lozano de Gustavo Bolívar?

“Buen libretista”.

¿No ve a Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá?

“No me lo imagino. Usted sabe las decisiones difíciles que hay que tomar cada día, 24 horas, el sueldo ni siquiera le alcanza. Esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco – negro taquilleras ni de likes, sino son decisiones institucionales, reposadas, complejas, que impactan el sector privado”.

“Una cosa que me fascina de lo que ha hecho Claudia es trabajar con los empresarios, grandes, medianos y chiquitos. Antes, tal vez muchos encopetados podrían decir: ‘esta señora quién sabe cómo será’; muy responsable y han podido trabajar, lograr sacar adelante el empleo, salvar empresas, microempresas y que las grandes también tengan lucro porque van a generar empleo e impuestos”.

“No me imagino a Bolívar trabajando con ellos o con la Policía. Es que si ha llamado ‘cerdos’ a los policías, si ha promovido grupos que se encapuchan para cometer actos que lamentablemente… En el Yarí se vieron ahora unos jóvenes bogotanos enrolados a estas alturas de la vida en una farsa como son los movimientos armados. Entonces no, no lo veo en Bogotá”.

¿En qué se imagina Angélica Lozano en el 2026?

“Me he formado, fui alcaldesa de Chapinero y gracias a que me fue bien he podido tener una carrera. Creo que este es mi último periodo en el Congreso y mi labor ha sido impulsar relevos, gente de todas las regiones, de Bogotá; trabajar en equipo, quiero estar en algún Gobierno alternativo, pero también quiero parar, formarme y estar en el sector privado. Trabajé en Naciones Unidas y me hizo muy feliz ese trabajo”.

“Estoy preparando en la ley de la clase media, que está en un sándwich; mucha gente para lograr comprar casa dice: ‘como me gano tres salarios mínimos y me quitaron tal subsidio, no puedo’, o para poder acceder a un crédito, ‘no puedo porque no estoy en la escala más difícil de los colombianos’ y la prioridad por los más pobres, que tenemos que tener, pero hay una clase media que como saca un poquito la cabeza, no puede acceder”.

“Entonces por eso lo invité al barrio el Progreso, de la clase media, y al barrio de los colombianos por los que yo trabajo”.