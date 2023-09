"Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar": Nicolás Petro sobre acusación en su contra

“Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre”, escribió en X Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, luego de que el ente acusador radicara en Barranquilla el escrito de acusación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A pesar de que durante las audiencias de imputación de cargos el exfuncionarío parecía haber llegado a un acuerdo con el fiscal Mario Burgos, a cambio de información y pruebas sobre el presunto ingreso de dinero irregular a la campaña del presidente Petro, ese pacto no habría funcionado.

Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron.



Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo.