Hay pruebas complicadas, pero demuestran que no saben robar: Gustavo Bolívar sobre Nicolás Petro

El escándalo que generaron las declaraciones de Day Vásquez sobre su expareja Nicolás Petro, hijo del presidente y diputado del Atlántico, continúa dando de que hablar y con el pasar de los días se conocen nuevas declaraciones y reacciones al supuesto accionar del político colombiano.

Se le acusa de haber recibido dineros de cuestionados personajes para la campaña de su papá en su carrera hacia la Casa de Nariño. Lo más grave es que la plata nunca llegó a cumplir el objetivo inicial, pues el diputado la habría guardado para invertirla en lujosos gastos que incluían una mansión avaluada en casi mil millones de pesos. Esto será investigado por la Fiscalía, como el mismo presidente Petro lo solicitó.

Mientras tanto, varios políticos han opinado sobre la situación que se vive en el Palacio Presidencial y al interior de la familia de Petro, uno de ellos fue Gustavo Bolívar, hombre de confianza del mandatario colombiano que se refirió a las pruebas en contra de Nicolás y aseguró que son “complicadas”.

En entrevista con Revista Semana, el exsenador dijo que: “el hijo del presidente no tiene una casa para su esposa. Eso en ningún lado pasa. Y lo segundo es que no saben robar, nunca han robado”. El excongresista reiteró que la familia ha sido honorable siempre. “No tienen propiedades y si se comprueba que es cierto que recibió dineros de estas personas, pues no sabía qué hacer con el. Eso parecía como una comedia lo que contaba esta chica en los chats, porque es una persona inexperta en esas lides de la corrupción”, agregó.

Y aunque apoyó que se investigue a Nicolás, aseguró que él no es una persona que en el pasado hubiera hecho cosas similares a las que se le acusa.

Bolívar también se refirió al estado anímico del jefe de Estado y afirmó que está siendo atacado desde todos los sectores, incluso por parte de sus propios amigos. Sin embargo, precisó que se encuentra activo y consciente de que el tiempo corre.

El presidente no es de piedra, pero no lo veo bajando los brazos, él se crece mucho en la adversidad.

El exfuncionario condenó que los supuestos dineros provinieran de cuestionados sujetos como ‘El hombre Malboro’ y el ‘Turco Hilsaca’. “Ese tipo de figuras son el símbolo de la degradación moral de Colombia, el excontrabandista y el contratista que ha envilecido las instancias de la administración pública. Es inaceptable recibir dineros de esas personas”.

Gustavo Petro sobre Nicolás Petro: “Yo no lo crie”

Recientemente, la Revista Cambio el presidente Petro se refirió por primera vez a las acusaciones en contra de su hijo. Su respuesta causó revuelo y es que el mandatario aseguró: “Yo no lo crie, esa es la realidad”, refiriéndose a su hijo mayor. Esta afirmación fue interpretada de diversas maneras, para algunos, como una forma de eximirse de la responsabilidad y para otros, todo lo contrario.

Gustavo Bolívar señaló que el presidente desde hace años le había expresado su culpabilidad por no haber estado presente en la vida de su hijo mayor por causa del exilio y otras situaciones, por eso aseguró que la intención de Petro era expresar precisamente eso. “Fue malinterpretado”, concluyó el exsenador.

Le puede interesar: Lo que llevó a Day Vásquez a destapar el escándalo que envuelve a Nicolás Petro