Niña de 9 años que cayó en campo minado en Caquetá permanece en delicado estado de salud

En delicado estado de salud en el Hospital Universitario de Neiva se encuentra una menor de 9 años que cayó en un campo minado en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. La menor perdió la pierna derecha.

En diálogo con Noticias RCN, la madre de la niña confirmó que tuvo que ser sometida a una cirugía para poderla estabilizar y se aferra a su fe para enfrentar esta situación.

Le cuento que mi bebé entró a cirugía anoche y pues, delicadita, pero está estable (…) tener fuerzas, seguir adelante

Ejército evacuó a menor de 9 años tras caer en campo minado

La niña fue víctima de una mina antipersonal el sábado 24 de agosto sobre las 4:30 de la tarde en la vereda Cristo Rey, corregimiento de Guayabal, en San Vicente del Caguán.

La comunidad la trasladó para que tropas del Batallón de Alta Montaña N. 9 de la Novena Brigada le prestaran los primeros auxilios y gracias al apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.5, fue evacuada a la ciudad de Neiva.

“Rechazamos este acto cobarde por parte de los grupos armados organizados, no queremos territorios sembrados con minas que no distinguen entre un soldado u oro tipo de personas, no distinguen entre un niño, un adulto, una mujer o un hombre”, dijo el coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada.

En lo corrido del año 62 personas han caído en minas antipersonal sembradas por los terroristas, 39 civiles y 23 de la fuerza pública.