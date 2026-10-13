¿Se toman acciones? Alcalde Galán emitió contundente comunicado tras partido suspendido por mal estado de El Campín

En la noche de este 13 de octubre, exactamente a las 8:30, Millonarios y Once Caldas iban a disputar el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026 II.

Sin embargo, debido a que la grama del Campín no estaba afianzada en la superficie, se encontraba en mal estado y ponía en riesgo el bienestar de los jugadores, la Dimayor tomó la decisión de suspender el partido.

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En medio de esa coyuntura, el alcalde Carlos Fernando Galán rompió el silencio y le pidió al IDRD que tome acciones contra Sencia, la empresa a cargo del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esto dijo Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, tras el mal estado de la grama del estadio El Campín

A través de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán le solicitó al IDRD que inicie un proceso inmediato contra Sencia.

"Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol", escribió.

"No admitiremos más excusas por parte del concesionario. Esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir", añadió.

Así fue como la Dimayor suspendió el partido entre Millonarios y Once Caldas

A las 8:14 de la noche, la Dimayor publicó dos videos en los que mostró que la grama se levantaba y no estaba lista tras los conciertos de BTS.

"La Dimayor se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego, del estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas", precisaron.

"A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente", concluyeron.