Contra viento y marea, niños se forman como atletas en una playa de Tumaco

Esta es la historia de la profesora Suleimy Menza y sus 35 niños, con quienes corre para ganarle la carrera al viento. Todas las puertas se abren cuando las personas tienen un corazón grande y generoso, pero esta vez se abrió de par en par el Océano Pacífico, en Tumaco, Nariño.

La afortunada de la profesora Suleimy, una caucana de 35 años, nacida en Santander de Quilichao, quien se empeñó en preparar a niños en atletismo para formar a corredores del viento, a quienes les descubre todas las cualidades físicas.

“Hay un biotipo espectacular para el atletismo. Tenemos a grandes deportistas que han pasado por estas playas”, aseguró Menza.

La vida es de oportunidades y el atletismo es una oportunidad para estar bien.

Una playa se convirtió en centro de entrenamiento

Como Suleimy no encontró en Tumaco un lugar para entrenar a sus niños, tomó una drástica decisión: irse al mar, a las playas de pueblo para jugar con las olas, a ponerle la cara al sol, a disfrutar de los amaneceres y a aprovechar las tardes color naranja.

“El único lugar que acudimos para entrenar aquí en Tumaco es esta playa que tiene bastante espacio, también utilizamos el agua cuando la marea esta alta. Hacemos trabajo en el agua para ganar fuerza y potencia”, explicó la profesora.

A pesar de tanta belleza que lo rodea, a la profesora Suleimy y a los niños les falta de todo:

Necesitan tener algún recurso económico, porque los niños me dicen: ‘profe, no tengo para esto, no tengo para lo otro’.

Sin embargo, esto no condiciona las ganas de estos niños por entrenar. Los resultados se ven en casos como el de Kiara Paz:

“Logré traer la medalla de bronce para el departamento, con mucho esfuerzo”.

“Nosotros siempre corremos, hacemos otros juegos. A mí me gusta mucho la disciplina”, dijo la pequeña Dulce Rivera

En 10 meses la profesora de atletismo no recibió un peso

Durante 10 meses del año 2023, la profesora Suleimy no recibió un solo peso porque el Ministerio del Deporte, encargado de entregar los contratos, no los tenía listos, aún así, no faltó un solo día a los entrenamientos en la playa.

Los colegas de Suleimy saben que no es fácil entrenar en estas condiciones.

“Un esfuerzo muy duro. Le toca muy duro, pero hay algo muy hermoso y es que siempre estamos coordinados”, aseguró su colega.

La profesora tiene la sensación de que cuando salió del Cauca, difícilmente iba a volver:

Llegué a Tumaco para quedarme, de verdad que estoy muy feliz aquí. Ya es mi segunda tierra, la que me adoptó, la que quiso que yo me quedara acá.

Se quedó como se quedan los sonidos de las marimbas del Pacífico colombiano cuando le recuerdan al mundo que Tumaco existe y que allí unos niños que quieren destacarse en el deporte corren con el viento o contra él.