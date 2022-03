Niños migrantes venezolanos con muy pocas oportunidades para estudiar en Colombia

La situación que están pasando los niños migrantes venezolanos en Colombia es muy grave, pues representan un 42% de la población que llega al país, y muchos de ellos no tienen la oportunidad de acceder a la oferta académica por la carencia de un documento que regularice su estatus migratorio en Colombia.

Esta situación pone a los niños venezolanos, en condición de migrantes, en un evidente riesgo de explotación sexual y laboral.

Una investigación de la organización Dejusticia reveló una preocupante radiografía de las zonas donde más llegan niños migrantes venezolanos.

Hace seis meses Julio Briceño y su familia de llegaron a Cali huyendo de la crisis y falta de oportunidades de su país, sin embargo, su situación sigue cuesta arriba, pues no es solo comenzar de cero en otro lugar, sino que a esto se le suma que sus dos niños no puedan estudiar, pues las instituciones educativas les exigen documentos de legalización migratoria para entrar a una escuela.

“Me gustaría que le dieran la oportunidad, porque son unos menores de edad y quiero que estudien aquí y que hagan una vida aquí, pero si no tiene ese permiso, no se puede”, dijo Julio.

La mayoría de los padres venezolanos salen al ‘rebusque’ al pisar territorio colombiano, pues llegan coloquialmente con una mano adelante y una atrás. Muchas veces salen a buscar el diario en compañía de sus hijos porque no pueden estudiar y no tienen las condiciones para pagar un lugar donde los cuiden.

“Yo fui a buscarle cupo y no hay cupo para segundo grado. Como no los puedo dejar solos entonces me los llevo”, contó Yaneth Rosales.