"No puedo tolerar la misoginia": vicepresidenta Francia Márquez sobre designación de Daniel Mendoza como embajador

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se pronunció en medio de la polémica por la designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia. En su cuenta de la red social X le pidió al presidente Gustavo Petro escuchar al pueblo y aseguró que no puede tolerar la misoginia.

"Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este gobierno".

Dijo que las mujeres y las niñas merecen respeto y dignidad. Rechazó cualquier forma de violencia que esté asociada a quienes estén o estarán en cargos del Gobierno.

"Rechazo cualquier forma de violencia y discriminación y mucho más si está asociada a personas que ocupan u ocuparán cargos en este gobierno. Esto es una cuestión de principios y los principios no se negocian".

Vehemente rechazo por nombramiento de Daniel Mendoza

La defensora del Pueblo y la procuradora rechazaron con vehemencia la designación, entes de control, activistas, funcionarios, sociedad civil la han cuestionado y más de 100 personalidades firmaron una carta en la que piden al Gobierno desistir del nombramiento.

Aunque las críticas a la designación de Mendoza como embajador siguen creciendo, lo que más ha generado malestar es la defensa que hizo el presidente Gustavo Petro.

“Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza embajador, el que hizo el Matarife porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento (…) cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor”.

Mendoza ha difundido por redes sociales insultos a líderes políticos, contenido sexualizante y comentarios misóginos, hechos que rechazan y cuestionan tajantemente desde el Congreso.

También se ha visto envuelto en líos jurídicos con el expresidente Álvaro Uribe por la emisión del documental llamado Matarife, del cual la Corte Constitucional le ordenó retractarse.

Desde el mismo Pacto histórico, coalición de Gobierno, le piden al mandatario colombiano que desista del nombramiento como funcionario diplomático.

Moción de censura contra canciller Luis Gilberto Murillo por designación de Daniel Mendoza

Desde el Congreso también hay fuertes críticas al nombramiento de Mendoza, un grupo de representantes a la cámara citó a debate de moción de censura al canciller Luis Gilberto Murillo. Consideran que está faltando a sus funciones, a la normativa constitucional y está vulnerando la carrera diplomática colombiana.

“(…) por considerar que los recientes anuncios sobre nombramientos de embajadores por parte del Gobierno Nacional, configuran una falta a las funciones propias del cargo ministerial que ostenta y en concordancia con los fundamentos jurídicos y fácticos siguientes, debe ser removido de su cargo”.

También más de 100 personalidades firmaron una carta en la que piden al Gobierno desistir del nombramiento.

"La postulación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia es una afrenta a la dignidad y de las mujeres (...) que el señor Mendoza represente a los colombianos en el exterior es indignante".