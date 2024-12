Apártese de ejercer un cargo diplomático: Arlene Tickner a Daniel Mendoza

A través de su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, la embajadora itinerante para asuntos de Género y Política Exterior Feminista, Arlene B. Tickner, rechazó tajantemente los mensajes de Daniel Mendoza.

RELACIONADO La polémica defensa de Petro a la posible designación de Daniel Mendoza como embajador

En el trino, la embajadora aseguró que las declaraciones de Mendoza son "misóginas y avalan la violencia sexual contra mujeres y niñas".

Además, lo invitó a apartarse de los cargos diplomáticos.

El contundente mensaje de Tickner se da justo después de que el Gobierno Nacional anunciara la posible designación de Mendoza como embajador en del país en Tailandia.

Rechazo por posible designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia

Cabe mencionar que Daniel, creador de ‘Matarife’, periodista, abogado y escritor, es criticado por múltiples mensajes violentos y de contenido sexual en redes sociales contra las mujeres y niñas.

Por otro lado, quien también se refirió a esto fue la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien en un video manifestó que delegar a este hombre como embajador, sería mantener la tradición de violencia de género y contra la niñez.

Esto, debido a que, en varias ocasiones, Mendoza "ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, en ocasiones se refiere a que se encuentren en estados alterados de conciencia, o con mujeres a quienes se les ha suministrado previamente drogas".

La defensa de Gustavo Petro sobre Daniel Mendoza

A pesar de las voces de rechazo, el presidente Petro se pronunció y defendió su postura.

El mandatario indicó que "por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. ¿Cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor?".