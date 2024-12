La polémica defensa de Petro a la posible designación de Daniel Mendoza como embajador

El anuncio de la designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia ha desatado una ola de críticas desde distintos sectores.

Mendoza, conocido por ser el creador de la serie ‘Matarife’, ha generado controversia no solo por su historial público, sino también por mensajes en sus redes sociales que incluyen expresiones consideradas misóginas, violentas y de alto contenido sexual.

El presidente de la República defendió esta decisión pese al rechazo generalizado, provocando aún más indignación.

En sus declaraciones, el mandatario restó importancia a los cuestionamientos y afirmó:

Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. ¿Cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor?