Videos captaron el lanzamiento de explosivos con drones en el Catatumbo: habitantes piden el cese al fuego

La crisis de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, continúa golpeando a las comunidades rurales que permanecen en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Ante el temor por los ataques, habitantes de Tibú y Sardinata salieron con banderas blancas y prendas de ese color para pedir que se respete la vida de la población civil y que cesen los enfrentamientos.

Las manifestaciones se producen después de 21 meses de confrontación armada, un periodo en el que las comunidades han enfrentado homicidios selectivos, amenazas, desplazamientos y riesgos por la instalación de artefactos explosivos.

Enfrentamientos en Tibú provocan el desplazamiento de familias

Uno de los hechos se registró en la vereda Tres Bocas, zona rural de Tibú, donde los combates entre los grupos armados ilegales habrían obligado a algunas familias a abandonar sus hogares para protegerse.

La situación mantiene en alerta a los habitantes, que temen quedar atrapados en medio de los ataques. Sin embargo, hasta el momento de la información reportada no se contaba con un censo oficial de las personas desplazadas por parte de la administración municipal.

La falta de un registro consolidado dificulta establecer con precisión cuántas personas han tenido que salir de sus viviendas y cuáles son las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

Con banderas blancas denuncian ataques con explosivos lanzados desde drones

El segundo episodio ocurrió en la vereda Corinto, en jurisdicción del corregimiento San Martín de Loba, municipio de Sardinata, según la información entregada en el reporte.

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En ese lugar, habitantes registraron en video momentos en los que serían lanzados artefactos explosivos desde drones, una situación que incrementó la preocupación por la seguridad de quienes permanecen en la zona.

Ante el peligro, los pobladores recurrieron a banderas, camisetas y otros elementos blancos para enviar un mensaje de rechazo a la violencia y pedir que se respete a quienes no participan en las hostilidades.

Hay alerta por un posible cilindro bomba en El Carmen

A los hechos registrados en Tibú y Sardinata se suma el hallazgo de un cilindro en una zona rural del municipio de El Carmen.

De acuerdo con la información reportada, existe la sospecha de que el elemento podría contener una carga explosiva. Por esa razón, las autoridades se desplazaron al sector para inspeccionarlo y determinar si representa una amenaza.