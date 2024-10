Gobernador de Santander denuncia nuevas amenazas contra el director de la cárcel Palogordo

El mayor General (r) del Ejército Juvenal Díaz, gobernador del departamento de Santander, aseguró que Eleasid Durán Sánchez, el director de la cárcel Girón y funcionarios del centro de reclusión estaban recibiendo amenazas por parte de grupos criminales.

“Bandidos armados y empoderados amenazan al director de la cárcel de Girón, Eleasid Durán y a sus funcionarios. Solicito con urgencia al Presidente Gustavo Petro prontas y concretas acciones para proteger sus vidas y desarticular esa banda criminal”, aseguró el gobernador a través de su cuenta de X.

Lo que se sabe de las amenazas contra el director de la cárcel Girón

A través de un video en el que aparecen tres hombres fuertemente armados y encapuchados, lanzan amenazas contra el capitán Eleasid Durán Sánchez, director de la cárcel Palogordo en Girón y el teniente Jiménez. Quien habla en el video dice que el mensaje viene de parte del ‘Comandante Felipe’.

En el video los hombres amenazan la vida de todos los funcionarios de la cárcel y solicita el cierre del patio y la liberación de “los paisanos”. Además, aseguran que podrían emprender acciones contra la población civil.

Asimismo, impusieron un toque de queda ilegal en Girón, que comenzaría a las 7:00 p. m. del viernes 4 de octubre.

Las otras amenazas contra la vida del capitán Eleasid Durán Sánchez

Estas declaraciones son solo algunas de las amenazas que ha recibido el capital Durán Sánchez, a quien en días pasados le enviaron panfletos intimidantes.

El último video del que se tenía conocimiento fue uno del 30 de septiembre en el cuatro hombres armados aseguraron dar “la última advertencia” al capitán pidiendo el cierre del patio 10 de la cárcel, de lo contrario usarían armas contra los guardias del Inpec y la población civil.

Al parecer, las amenazas contra Durán Sánchez han ocurrido desde diciembre de 2023 y el capitán ha solicitado en continuas ocasiones un esquema de seguridad.

En mayo, la UNP asignó al director un esquema de dos escoltas y un vehículo, sin embargo el uniformado no aceptó el vehículo ya que determinó que no cumplía con los estándares de seguridad, pues no contaba con sistema de blindaje.