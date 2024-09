Inpec investiga a guardiana que agredió a una reclusa en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá

Se conoció una denuncia que ha generado indignación en redes sociales por lo sucedido en una cárcel para mujeres en Bogotá. Es el caso de una mujer recluida en el centro carcelario El Buen Pastor, donde fue agredida en repetidas oportunidades por una funcionaria del Inpec.

Lo que se observa en las imágenes es que la guardiana golpea e insulta a una de las reclusas, exigiendo que le entregara un objeto en específico. El hecho se presentó mientras se realizaba un proceso de requisa en una de las celdas junto a otros funcionarios de la institución.

Así fue la agresión a una mujer en el la cárcel para mujeres El Buen Pastor

En un video conocido por Noticias RCN se observa que mientras una de las guardianas de la cárcel El Buen Pastor está requisando a una de las reclusas, le pega una cachetada y le dice “entregue lo que tiene ahí”, además de que la amedrenta con insultos.

La mujer asegura no tener lo que se le está pidiendo y ante esto, vuelven a pegarle en el rostro, por lo que la mujer se defiende diciendo “dragoneante yo no le estoy faltando al respeto” y le recuerda a la funcionaria que “usted no tiene el derecho de pegarle a uno”.

El Inpec abrirá una investigación sobre esta agresión a una reclusa

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el Inpec ya adelanta procesos investigativos en contra de los funcionarios que aparecen en las imágenes, quienes tendrán que someterse a los procesos internos para explicar los motivos de su proceder en esta requisa.

El Movimiento Nacional Carcelario, organización que defiende a las personas internas en centros carcelarios rechazó la situación. "Denunciamos el abuso de autoridad por parte de la guardia del centro penitenciario El Buen Pastor. Rechazamos estas prácticas violentas hacia las personas privadas de la libertad. ¿Cuál es el fin de la cárcel? ¿Qué esta logrando con este tipo de actos aparte del odio y el dolor?"