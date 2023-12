Nuevo capítulo en la pelea por la Alcaldía de Santa Marta: Carlos Pinedo y Jorge Agudelo ante la CIDH

La pelea por quién es el nuevo alcalde de Santa Marta, por el momento, no parece tener cierre. Este 12 de diciembre, Carlos Pinedo, el alcalde electo que recibió la credencial del CNE, estuvo en Washington pidiendo medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dice que ha recibido amenazas contra su vida y solicita que la Comisión proteja sus derechos políticos, asegura que él fue elegido y que el otro candidato, Jorge Agudelo, estaba inhabilitado y se inscribió extemporáneamente.

El nuevo capítulo de la disputa por la Alcaldía de Santa Marta

Este noticiero conoció que mañana, Agudelo, radicará una demanda ante la CIDH solicitando exactamente lo mismo, que se protejan sus derechos de elegir y ser elegido. Como si fuera poco, Fuerza Ciudadana alista un pronunciamiento en el que anunciarán gabinete: secretario de Gobierno, Seguridad, Turismo, etcétera.

¿En qué va la reforma laboral?

A pesar de que desde algunos sectores pidieron al Congreso de la discusión del proyecto quedará para el otro año mientras se debatía el aumento del salario mínimo, la reforma laboral empezó a discutirse ayer, aunque no estaba en la agenda.

Lo extraño es que aunque al Gobierno le dan las cuentas para aprobarla, hoy no estuvo agendada. La primera razón es que estaban en consultas jurídicas para saber si podría presentarse algún error de procedimiento al votar impedimentos sin que el proyecto estuviera en el orden del día. Lo segundo, y que parece fue lo que más pesó, es que el representante del partido de La U, Camilo Ávila, está ausente por estos días por una calamidad doméstica. Ávila es el representante que firmó la ponencia mayoritaria y votaría de acuerdo con los intereses del Gobierno. Si él no está automáticamente la vocería en la Comisión pasaría al representante de la misma bancada, Víctor Manuel Salcedo, quien ya anunció su voto negativo a la reforma y que fue el que dijo que no se podrá avanzar en el trámite hasta que no se realizaran las audiencias públicas.

