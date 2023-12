Se hunde en Senado el proyecto que buscaba legalizar el consumo de cannabis en adultos

Este martes 12 de diciembre la plenaria del Senado de la República llevó a cabo el cuarto debate del proyecto que pretendía legalizar el consumo de cannabis en adultos.

Una proposición de la senadora Karina Espinosa para archivar el trámite fue aprobada con 46 votos a favor y 40 en contra. Como la decisión se tomó en el cuarto de los ocho debates requeridos para que la iniciativa pasara en el Congreso, no se necesita mayoría calificada.

María José Pizarro tras decisión del Congreso sobre cannabis

María José Pizarro, una de las congresistas que lideró el proyecto, cuestionó duramente la decisión y advirtió a sus compañeros las consecuencias de no legalizar el consumo. “Aquí se trataba de hablar y presentar argumentos, pues muy bien, el negocio es de ustedes que quieren sacar a los niños y alejarlos de los bandidos y jíbaros, pero los van a mantener en las ollas, expuestos al bazuco. Ustedes van en contra de la constitución política. Yo también soy madre, pero uno a los hijos no los forma con base en la prohibición, se les entrega la información y se les rodea para que tomen las mejores decisiones. A mí me sorprende que hay senadores que votaron en contra y, en cambio, firmaban un proyecto exactamente igual, pero no se avergüenzan con la falta de coherencia”.

La legisladora aseguró que con la votación del Congreso los jóvenes estarán más expuestos a la criminalidad.

Karina Espinosa defendió decisión de archivar proyecto para legalizar cannabis de uso adulto

Por su parte, Karina Espinosa felicitó a los congresistas y aseguró que seguirá dando batallas para reconstruir el tejido social. “Aquí hay una mayoría que lucha y no somos ningunos incapaces, tampoco sínicos, creemos que Colombia merece un destino diferente porque hay que cambiar la cultura de la droga. Este proyecto de ley decía puras mentiras: que el cannabis no ocasionaba muertes, cuando causa suicidios”.

Afirmó que el libre desarrollo de la personalidad tiene límites y por ese motivo no puede verse la droga como el camino.

Juan Carlos Losada, otro de los autores del proyecto, resaltó el esfuerzo que ha hecho al intentar pasar cinco veces la iniciativa. “Hemos estado muy cerca y como nunca hemos puesto una de las discusiones centrales de nuestro país. Colombia ha sido la principal víctima de la fallida guerra contra las drogas, hemos puesto los muertos, hemos sido estigmatizados y hemos visto como los dineros de las mafias han erosionado a la democracia (…) la historia de este país está teñida con sangre por la lucha contra las drogas y hoy el mundo está tomando el camino de la regulación”.

Agregó que se perdió la oportunidad de obtener un resultado distinto, por eso aseguró que continuará dando la discusión en el legislativo. También se refirió a la derogación del decreto que permitía a la Policía imponer multas por porte de drogas y explicó que son dos iniciativas distintas.