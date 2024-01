La oración que era usada como ritual por alias El Gringo para protegerse de sus enemigos

Tras confirmarse la captura del máximo cabecilla del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en las próximas horas será deportado de Ecuador a Colombia.

Arturo Landázuri Cortés, alias 'El Gringo o Comandante Gringo', es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades. En medio de las diligencias de allanamiento donde fue detenido se encontraron elementos importantes. Sin embargo, hay algo que causó especial atención y tiene que ver con una oración que, al parecer, usaba para protegerse espiritualmente de enemigos, ataques y las autoridades.

En un panfleto de color morado estaba impresa la 'Oración de la Tunda'. Se trata de una creencia de la región del Pacífico colombiano y ecuatoriano en la comunidad afrodescendiente. La Tunda es una especie mujer monstruo que protegería a quienes le rinden culto. Este sería el caso de 'El Gringo'.

La oración que protegería a quienes creen en esta mitología consta de 12 líneas en las que se hace una especie de rezo. Estas letras deben leerse los días martes y viernes, según se evidencia en el panfleto.

Al parecer, esta vez la creencia habría fallado, pues en horas de la noche de este domingo 21 de enero, tras tres de meses de labores de inteligencia que, se logró desarrollar con éxito el operativo en el que fue capturado el cabecilla de la 'Oliver Sinisterra'.

Oración de la Tunda: Oh, hoja de tunda que Dios creó y que San Juan en el cáliz te bautizó, yo te pido por la virtud que Dios te dio, pido y suplico a tu sagrada hoja, la que Dios conjuró, que a mi cuerpo no entre bala ninguna, ni filo, ni justicia militar, ni oraciones violentas, no conjuros, ni invocaciones espiritistas, Tunda, Tunda, Tunda, tú entuniarás a mis mortales enemigos.