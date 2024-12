Otra asesora del exministro Ricardo Bonilla prendió el ventilador en el entramado de la UNGRD

Andrea Ramírez fue una de las personas más cercanas al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; y en los últimos días, en medio del escándalo de corrupción en la UNGRD, la asesora rindió declaración en la Corte Suprema y prendió un nuevo ventilador.

La Corte Suprema de Justicia busca llegar al fondo del escándalo de corrupción en la UNGRD y, sobre todo, al capítulo que involucra al exministro de Hacienda y su equipo: María Alejandra Benavides, y su otra asesora, Andrea Ramírez, quien para el momento de los hechos estaba en licencia de maternidad.

Ramírez hace parte del proceso de investigación por parte de la Corte, quien, recientemente inspeccionó su casa en busca de información y también la escuchó en interrogatorio.

Otra asesora de Ricardo Bonilla prendió el ventilador

El pasado 6 de diciembre, Ramírez explicó cómo desde la cartera se creó una matriz de congresistas de la Comisión de Crédito Público para conocer cuáles proyectos de inversión podrían ejecutarse.

En esta ocasión, lo que yo le envié fue unos de vías, pero también me preguntan por acueductos, por proyectos agrícolas, como distintos tipos de proyectos. Lo que yo hago es decirle, ministro me están preguntando por este proyecto en tal lugar, que si hay forma de saber en qué estado se encuentra el proyecto y ya.

A Andrea Ramírez la reemplazó en su licencia Alejandra Benavides, a quien la Fiscalía investiga como el enlace entre el Ministerio de Hacienda, el Congreso y la UNGRD en el entramado de coimas a cambio de conceptos de cupos indicativos en el legislativo.

Por esta razón fue cuestionada sobre lo que encontró al regreso de su licencia de maternidad, y su respuesta al magistrado fue:

“Cuando yo regresé, efectivamente ella sí me comentó que sí habían preguntado los congresistas por unos proyectos de inversión regional de la UNGRD y, así mismo, ella me dice que los funcionarios que estaban en la unidad ya no están y que entiendo que había un escándalo, y me dice, entonces no hemos preguntado sobre esos proyectos en la unidad, y que ella se estaba hablando con una persona en la unidad y que esa persona ya no estaba trabajando allá. Entonces me dijo: " pues ya no estamos preguntando por esto" y ya.

¿La versión de las asesoras de Bonilla lo involucran más en el caso UNGRD?

La declaración de Andrea Ramírez, que se extendió por cerca de cuatro horas, se produjo luego de que su compañera, María Alejandra Benavides, confesara ante la Fiscalía que fue Andrea quien le explicó sobre el funcionamiento del mecanismo para asignar los cupos a los congresistas:

El 1 de diciembre fue una reunión con ella en la que yo le dije que había tres grupos indicativos que eran para tales congresistas, yo se lo dije, ella lo sabía.

Las diligencias tanto de la Fiscalía, como de la Procuraduría a congresistas y miembros del gobierno arrojarán nueva información en los próximos días sobre el esquema de corrupción y su impacto en la administración pública.