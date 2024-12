Ricardo Bonilla tras su renuncia al Ministerio de Hacienda: “No cometí delitos”

Ricardo Bonilla, ahora exministro de Hacienda, está envuelto en un escándalo luego de unas reveladoras confesiones de su exasesora María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General de la Nación, con relación al caso de corrupción en la UNGRD.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro le solicitó su renuncia, con el objetivo de que se pueda defender. Bonilla aceptó y dejó su puesto, haciendo un pronunciamiento en donde asegura que nunca se “atornilló” al cargo.

Declaraciones de Ricardo Bonilla tras su renuncia al Ministerio de Hacienda

“Desde que me posesioné como ministro de Hacienda, el presidente tenía a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme de este confuso episodio”, comentó de manera inicial el exjefe de cartera.

“Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en que voy a convencer a mis investigadores en que nunca compré silencios ni votos de congresistas ni cupos indicativos y mucho menos cometí delitos”, añadió Bonilla.

Adicionalmente, su abogado señala que desde hace tres meses han recopilado pruebas para demostrar su inocencia. “Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario urdida por corruptos confesos”.

El presidente Gustavo Petro asegura que confía en la inocencia de Bonilla

En un pronunciamiento oficial, el presidente Gustavo Petro habló sobre la investigación a Bonilla y los motivos de su renuncia. "Ya habíamos hablado el tema incluso hace días porque cuando uno es atacado judicialmente tiene derecho a defenderse”.

“Yo creo en la inocencia del ministro de Hacienda, lo sé porque yo mismo denuncié ante ustedes y en el Congreso de la República la existencia de los cupos indicativos a parlamentarios en el año 2001 por centenares de personas y por centenares de miles de millones de pesos", añadió.