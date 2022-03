Alrededor de 200 estudiantes en Cartagena aún no inician clases, según padres de familia

Sin explicación alguna y en una espera que se les convirtió en un problema, se encuentran los padres de familia de más de 200 niños de primera infancia, que debieron iniciar clases a finales de enero en el CDI Rosedal, que sirve a varios barrios del sur oriente de Cartagena.

Los acudientes aseguraron que la institución educativa permanece cerrada y a pesar de la insistencia de los padres, no hay respuesta al por qué no se ha iniciado el calendario escolar. Así mismo, aseguraron que la situación ha obligado a muchas madres de familia a abandonar sus trabajos, pues no tienen quién cuide de sus pequeños y no tienen presupuesto para pagar a otra persona para que lo haga.

La situación al parecer no es nueva, antes de la pandemia y cuando se dio la opción de clases en alternancia, la institución educativa también demoró varios meses para iniciar las clases.

“Los papitos estamos perdiendo empleos porque no tenemos dónde dejar a los niños, por lo menos éste es un horario flexible, en el cual uno puede trabajar y tiene tiempo para recoger a sus hijos al final de la jornada, pero la verdad es que ya vamos para tres meses, porque ahora entra en marzo y todavía no han dado luz verde absolutamente nada, lo que dicen es que van a cambiar de operador, que están escogiendo un operador mejor, y el operador aquí no tiene la culpa, porque ellos hacen es lo que el ICBF manda y todos los años es el mismo cuento”, afirmó Tatiana Melgarejo, madre de uno de los estudiantes.

¿Qué dice el colegio?

Noticias RCN consultó al ICBF y a través de la oficina de comunicaciones, aseguró que el proceso presenta demoras teniendo en cuenta la ley de garantías y que el anterior operador “no contaba con capacidad financiera para suscribir una adición al contrato de aporte celebrado inicialmente, por lo que debió darse cumplimiento al proceso administrativo de selección”, es decir, que se abrió una nueva invitación pública a oferentes interesados, sin embargo, no hay claridad en fechas para que los pequeños vuelvan a las aulas.

Los padres de familia lanzan piden ayuda para que la situación se solucione lo antes posible.

