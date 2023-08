Paloma Valencia pide a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto de emergencia en La Guajira

Este viernes 11 de agosto, la senadora del Centro Democrático solicitó a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023, a través del cual se declaró la emergencia económica y social en La Guajira. Según la congresista, opositora al Gobierno, el presidente Gustavo Petro quiere "saltarse al Congreso y legislar por decreto sin justificación alguna".

Los argumentos de Valencia Laserna se concentran en que la Corte exige que los hechos que motiven una emergencia económica y social sean graves e imprevistos. Es decir, "que sea algo intempestivo que nadie tenga cómo preverlo. Por ejemplo, el Covid-19 llegó de un momento a otro sin que hubiera forma de estar preparados", señaló.

Para la senadora, la declaratoria de emergencia del Gobierno no cumpliría con esos requisitos: "La situación de La Guajira es difícil y requiere una respuesta del Estado, pero es una problemática estructural y crónica que no surgió de forma extraordinaria en julio de 2023". Al no ser una situación intempestiva y extraordinaria, agrega Valencia, da lugar derogar el Decreto por inconstitucionalidad.

¿La situación el La Guajira amerita una declaración de emergencia?

Las opiniones al respecto están divididas. Analistas consultados por NoticiasRCN.com coinciden con la senadora Valencia en que esta no es una situación extraordinaria y que, todo lo contrario, refleja un problema estructural de una región del país. Sin embargo, dicen, esa sería una razón para declarar una emergencia económica y social tan profunda que no ha podido ser resuelta por ningún gobierno. Por tanto, bajo una condición excepcional, se justificaría haber declarado la emergencia económica y social en ese territorio.

Según cifras del Dane, La Guajira tiene el índice de pobreza multidimensional más alto del país con 42.9% y más de la mitad de su población tiene un nivel educativo bajo. Esto sin contar todos los problemas de escasez de agua potable por las condiciones climáticas de ese departamento.

Solicité a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 de 2023 a través del cual se declaró la emergencia económica y social en La Guajira.



El Gbno quiere saltarse al Congreso y legislar por Decreto sin justificación alguna pic.twitter.com/ra345cJQPH — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 11, 2023

A pesar de ello, la senadora Valencia insiste en que "si las problemáticas estructurales y crónicas de las regiones dieran lugar a declarar el estado de emergencia, el País viviría permanentemente bajo esta situación".