‘Aquí Resistimos’: Paola Navia habla sobre el papel de las mujeres como guardianas del territorio

Este viernes en A Lo que Vinimos con voz de mujer conversamos con Paola Navia, una de las líderes sociales más reconocidas del pacífico colombiano, a propósito de que este 29 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Defensoras de los Derechos Humanos.

Paola habló lo que significa para ella celebrar este día y en qué ayuda la gestión que desde su rol hacen por las mujeres.

P.N: La forma de volver a unir las voces del mundo, a unir las voces colombianas, de las lideresas defensoras de los derechos humanos. De alzar la voz frente a resistir con lo que no se cumple en los territorios porque nadie habla por nosotras.

"Las entidades territoriales no están escuchando, el Estado no está escuchando y nosotras le decimos al mundo que aquí estamos, que aquí resistimos y seguiremos. Esto es lo que somos y lo que hacemos", añadió.

¿Cuál es la labor que cumple como defensora?

P.N: Yo creé la red de cantadoras del pacífico sur, un proyecto vigente desde el 2008 que reivindica y resalta el papel de la mujer como cantadora y guardiana del territorio. También generamos espacios de encuentro con diferentes temáticas como política pública, enfoque de género, temas patrimoniales, liderazgo y participación. Todo esto siempre con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer.

¿Qué riesgos enfrenta en el territorio por su labor?

P.N: El riesgo está siempre porque no se sabe con quién se va a poder hablar, pero no me ha tocado estar dentro de una situación, a unas compañeras si y hace algunos meses estábamos saliendo de uno de los municipios y las compañeras se vieron envueltas en una situación de enfrentamientos. Nosotras intentamos ser lo más prudentes posible.