Paro de camioneros: "Bogotá solo podría tener pollo y huevos para dos días", según presidente de la SAC

Tras los intensos bloques del 2, 3 y 4 de septiembre por el paro de camioneros, los ciudadanos han denunciado que ya se está comenzando a evidenciar un desabastecimiento de alimentos y los agricultores han indicado que, con el paso de las horas, se están viendo notablemente perjudicados.

Teniendo en cuenta esa realidad, en A lo que Vinimos de Noticias RCN, Jorge Bedoya, presidente del Sistema de Atención al Ciudadano, reveló cuál es el reporte que tienen en estos momentos acerca de la escasez de alimentos. Este es su balance:

¿Qué información tienen en la SAC acerca del desabastecimiento de alimentos?

“Esto es muy desafortunado porque se le está generando un daño a todos los colombianos. Qué preocupante que en plazas mayoristas los precios de productos como las papas, la yuca, la cebolla, el tomate o la arracacha, han tenido incrementos superiores al 30 por ciento en algunas ciudades”, explicó Jorge Bedoya.

Seguramente, esta dinámica nos va a devolver a esa terrible película que vivimos en mayo del 2021, donde en un solo mes la inflación fue del 5,3 por ciento.

¿Qué se sabe sobre el abastecimiento de estos productos?

“Yo miré el boletín de abastecimiento del Dane de las tasas mayoristas y, en promedio, se tiene una reducción del ocho por ciento. En la medida en la que permanezcan los bloqueos y no entren alimentos a Bogotá, eso va a generar presiones inflacionarias”, expuso.

“El presidente de Fenavi hizo mención de que Bogotá podría tener pollo y huevo aproximadamente para dos o tres días y, posteriormente, esos productos tendrían que venir de las zonas donde se producen. Entonces, si no llegan, la historia se empieza a complicar mucho más”, sostuvo.

Hay dificultades en las zonas lecheras porque no han podido sacar este producto: ¿qué conoce el presidente de la SAC acerca de esto?

“Usted no le puede decir a las vacas que dejen de dar leche y, obviamente, la que no se recoge se termina perdiendo. Y es que los camiones no han podido bajar a recoger y ahí se le complica la vida al ganadero”, afirmó.

