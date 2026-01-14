Petro confirma fecha para reunirse con Donald Trump en EE.UU.

El presidente Gustavo Petro, durante el consejo de ministros, se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo estadounidense Donald Trump, luego de las tensiones por declaraciones de ambos mandatarios.

El jefe de Estado colombiano dijo que el encuentro se realizará el 3 de febrero. La invitación para visitar la Casa Blanca fue hecha por Trump el pasado 7 de enero.

"El debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los presidentes, ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante", afirmó el presidente Petro.

Trump ya había anunciado que la reunión sería el próximo mes, aunque no había precisado el día.

"Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", escribió el 9 de enero en la red social Truth.

¿De qué hablarán Donald Trump y Gustavo Petro?

Los presidentes acordaron reunirse en Washington durante una llamada telefónica que sostuvieron el miércoles 7 de enero y que alivió las crecientes tensiones entre los dos países.

Fue la primera conversación entre los dos mandatarios desde que Trump ganó por segunda vez la Presidencia de Estados Unidos.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otras desacuerdos que hemos tenido", dijo Trump en su red Truth Social.

Por su parte, el presidente Petro dijo que habló con su homólogo de dos temas importantes: Venezuela y la lucha contra el narcotráfico.

“(...) Le tuve que lanzar las cifras, por qué se me sindica si llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder (…) que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente”.

Los dos mandatarios han mantenido unas tensas relaciones y Petro cuestiona el intervencionismo y la injerencia del presidente estadounidense, incluidos los ataques en Palestina y los bombardeos a lanchas que presuntamente transportan cocaína en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico.

Colombia busca que con la reunión el presidente Gustavo Petro sea retirado de la lista Lista OFAC, conocida como la Lista Clinton, y replantear la descertificación parcial de Colombia.