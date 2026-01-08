Así se logró la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro

En diálogo con Noticias RCN, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, entregó más detalles de la llamada que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en la tarde del miércoles 7 de enero.

Aseguró que fue el senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, quien facilitó la comunicación entre los dos mandatarios.

"Ha sido de los pocos casi el único de los republicanos en el Senado de criticar al presidente Trump en su política frente a las lanchas y demás en el Caribe y cuando sucedió lo que sucedió en Venezuela", dijo García Peña.

El embajador relató que luego de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, y las declaraciones del jefe de Estado de Estados Unidos sobre Colombia y el presidente Petro, sostuvo conversaciones con varios congresistas, especialmente con Rand Paul, quien mostró preocupación con lo ocurrido.

"Me dijo, ¿cómo es posible que que que Trump, que habla con todo el mundo, no no haya hablado con Petro? (...) Y ayer, en las horas de la mañana, me llamó el senador, y me dijo - acabo de hablar con Trump. Me dice que está dispuesto a a hacer esta llamada-, y me dio el teléfono de la persona del equipo de del presidente Trump".

Trump invitó al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca

García Peña aseguró a Noticias RCN que estuvo nervioso durante la comunicación. "Uno nunca sabe qué puede pasar en una situación como esa, pues estaba contento de haber logrado la llamada, pero quedé mucho más contento y satisfecho de escuchar a los dos presidentes, hablarse entre ellos, tratar de los temas que son de importancia para los dos países".

Finalmente reveló que fue el presidente Donald Trump quien invitó a su homólogo colombiano a la Casa Blanca.

"Fue realmente una llamada extraordinaria en el sentido de que se centraron en esos temas que nos unen, y fue el mismo presidente Trump quien hizo la invitación al presidente Petro para que fuera a la Casa Blanca".

Desde el Gobierno Nacional ya iniciarán los trámites para un permiso especial que permita el ingreso de la canciller y el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, ya que desde octubre les fueron retiradas sus visas.

¿De qué hablaron Donald Trump y Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro informó que fueron dos los temas que planteó sobre la mesa y un pedido directo.

“Venezuela y el tema del narcotráfico, le tuve que lanzar las cifras, por qué se me sindica si llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder (…) que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente”.

Mientras que el presidente de Estados Unidos señaló que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia Gustavo Petro quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono”.