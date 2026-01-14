Comisión Asesora de Relaciones Exteriores pidió a Petro manejar diplomacia con responsabilidad y no por redes sociales

Durante la tarde de este 13 de enero, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se reunió durante más de cinco horas en Palacio de la República con el presidente Gustavo Petro para abordar la agenda diplomática colombiana, en una sesión donde estuvieron expresidentes y congresistas de distintas bancadas políticas.

El encuentro se produjo días antes de la reunión confirmada entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según reveló la representante Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, la oposición entregó un mensaje claro al mandatario: "Estos temas de relaciones internacionales se deben de manejar con responsabilidad, con mesura, con diplomacia y no con ideología como hasta el momento lo ha venido haciendo de manera irresponsable el Gobierno".

La legisladora enfatizó que "las relaciones internacionales no se manejan por redes sociales y solicitó al presidente "que por favor parara la confrontación, que se activaran todos los canales diplomáticos". Arbeláez recordó que "el presidente Petro debe actuar como presidente, no es un activista, no es un bodeguero más".

Según su versión, las relaciones con Estados Unidos no pueden ponerse en riesgo por confrontaciones personales.

“Las relaciones con Estados Unidos han sido históricas, estratégicas, por más de 200 años y no se pueden poner en riesgo por confrontaciones personales. Finalmente, el Gobierno es transitorio, a este Gobierno le quedan unos pocos meses y las relaciones con Estados Unidos se deben mantener por el bien del empleo, de la inversión, de la cooperación y de la nación, porque es un aliado muy importante en materia comercial, en materia de la lucha contra el narcotráfico, que además es claro que hoy la agenda más importante para el gobierno de Estados Unidos precisamente es las acciones concretas”, añadió.

Sobre la agenda con Washington, Arbeláez señaló que el tema central es la lucha contra el narcotráfico y expresó preocupación por la falta de "acciones concretas que han venido haciendo Colombia" con métricas que demuestren avances en la erradicación de los cultivos ilícitos.

Respecto a Venezuela, la representante indicó que el presidente "ha hecho pública su postura" y señaló que "hay cierta defensa por parte del señor presidente acudiendo al derecho internacional para defender a Maduro". La oposición sugirió "que Colombia debía de fijar una postura para promover la transición democrática" y que "si era necesario que se pidiera o se solicitara que se fueran nuevamente a las elecciones se hiciera".

La congresista destacó la preocupación por las elecciones de 2026 en Colombia y la necesidad de mantener la cooperación en seguridad con Estados Unidos, especialmente frente al avance del crimen organizado y los desafíos fronterizos, migración y narcotráfico que están conectados con la agenda estadounidense.

Finalmente, Arbeláez cuestionó si el gobierno tiene una agenda definida para el encuentro con Trump.

"Le pedimos y le preguntamos al Gobierno cuál era la agenda que tenían establecida para llegar a esa reunión porque no se puede improvisar, no puede llegar allá el presidente con un discurso de tres horas (...) creo que convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales hace parte del alistamiento previo a esa reunión, poder decir que se reunieron con la comisión y que recogieron esas sugerencias que estaba haciendo la comisión. Yo siento que fue positiva la reunión porque todos buscando la manera de recomponer las relaciones con Estados Unidos y eso es muy importante. Creo que el tema central es ese, que el señor presidente y el gobierno en particular tengan claro que a Estados Unidos le interesa es seguir cooperando en la lucha contra el narcotráfico y sobre eso se debe centrar Colombia en mirar de qué manera se mejoran esos números y esos indicadores que actualmente no le están favoreciendo al Gobierno", finalizó la representante.