"Les pido perdón en nombre del Estado por no actuar con la celeridad que corresponde": presidente Petro sobre feminicidios

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mandatario realizó una alocución en la cual se refirió sobre las últimas acciones del Gobierno en relación con las mujeres y pidió perdón por los feminicidio, leyendo una carta de su hija Sofía.

En primer lugar, el jefe de Estado aseguró que el compromiso del Gobierno frente a atender las necesidades de todas las mujeres es irrevocable.

Por tanto, le pidió a todas las entidades del Gobierno mantener el compromiso por primar el mandato popular y feminista.

"América Latina será con mujer o no será. Hoy la pobreza tiene rostro de mujer".

Con lo que respecta a las políticas enfocadas en el bienestar de las mujeres, Petro informó que las madres cabezas de hogar con hijos e hijas menores a seis años podrán acceder a una renta ciudadana de $500 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, señaló que las madres comunitarias y sustitutas que hayan cuidado por más de una década a menores de edad, tendrán un ingreso de hasta $1.100.000 pesos mensuales.

Por otro lado, el mandatario destacó el papel de las mujeres en las reformas pensional y agraria.

Sumado a ello, aseguró que su Gobierno le ha cumplido a las mujeres con la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

"Colombia avanzará considerablemente en cuanto a la protección de las mujeres contra la violencia de género, el cierre de brechas de género y la creación de oportunidades de independencia económica para las mujeres", dijo.

Su alocución terminó cuando se refirió sobre el feminicidio de Diana Carolina Serna.

"Hay una realidad que es inevitable no pensar. Las mujeres viven el miedo y el riesgo de ser mujer. Para febrero ya contábamos con 20 feminicidios en el año, incluyendo el doloroso caso de Diana Carolina Serna", expresó.

En ese orden de ideas, indicó que se debe actuar con urgencia en estos casos. Además, le expresó su pésame a la familia de Diana y al resto de familias de mujeres víctimas de feminicidio.

"Les pido perdón en nombre del Estado por no actuar con la celeridad que corresponde"

Acto seguido, Petro informó que está decretada la urgencia por feminicidios, por lo que le exigió a las instituciones policiacas y judiciales actuar con prontitud a lo necesario.

