"Por orden de mi jefe se sobornó a congresistas": la carta de Sneyder Pinilla por caso de UNGRD

En el marco de la investigación que se adelanta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este 24 de julio se conoció una solicitud de protección por parte del exdirector de la entidad, Olmedo López. Minutos más tarde se pronunció Sneyder Pinilla.

Con una carta dirigida al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio Juez de control de Garantías, manifestó lo que sería su “manifestación pública de arrepentimiento y perdón”, según el asunto de esta.

Sneyder Pinilla y los nuevos detalles que reveló sobre escándalo de la UNGRD

En la misiva inicialmente se refiere al acto de perdón, reconoció nuevamente su responsabilidad en el caso, y reiteró que fue el primero en denunciar lo ocurrido al interior de la UNGRD.

“Fui el primero en levantar la mano, en medio de miles de críticas, señalamientos y amenazas, me mantuve firme porque estoy diciendo la verdad. ¡Con pruebas lo voy a demostrar! Hoy me arrepiento de lo que hice, sé que perderé mi libertad y así lo he aceptado, perderé mi patrimonio y así lo asumí, pero suplico a mi familia y a la sociedad perdón”, escribió.

“Por orden de mi jefe se sobornó a congresistas, se le dio dádivas a altos funcionarios del gobierno”: Sneyder Pinilla

Sin embargo, el exsubdirector de la UNGRD se refirió en nuevos términos a lo ocurrido en medio del escándalo de corrupción, confesando haber sobornado a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

“Fui parte de una estructura criminal, donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas se les dio dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”, manifestó Pinilla.

Concluyó que acepta que estará tras las rejas por los crímenes cometidos y que continuará contando toda la verdad del entramado de corrupción.

Olmedo López pide protección para él y su familia: “poderosos me quieren silenciar”

Más temprano Olmedo López publicó un video en el que pide a la Fiscalía y demás autoridades proteger su vida, alegando que “poderosos” quieren “silenciarlo”.

“Quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar; poderosos que temen a que se conozca la verdad que decidí contar”, manifestó el exdirector de la UNGRD.

Como consecuencia de esta situación que señala estar atravesando, el exdirector de la UNGRD hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades del país, que se proteja su vida e integridad.

“Le pido a la Fiscalía, a la justicia, que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad”, concluyó Olmedo en la grabación.