Paralizan operaciones aéreas y cancelan decenas de vuelos: esta sería la razón

Una jornada de caos se vive este 11 de enero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y otros aeropuertos del país, donde se ha reportado la cancelación y reprogramación de vuelos.

Desde temprano, la Aeronáutica Civil anunció que las operaciones se verían interrumpidas como medida de seguridad, afectando tanto vuelos nacionales como internacionales.

Las ciudades con mayores afectaciones reportadas incluyen Cartagena, Rionegro y Cali, que mantienen una alta conectividad con la capital.

Pasajeros varados, largas filas y malestar generalizado fueron el común denominador en las terminales aéreas.

Luis Quiroz, uno de los cientos de viajeros afectados, narró su experiencia al ser desviado hacia Medellín debido a la imposibilidad de aterrizar en Bogotá.

Nosotros teníamos que haber estado a las 6:30, sin embargo, nos derivaron porque no podía aterrizar el avión. El avión aterrizó en Medellín, hemos estado ahí estacionados sin bajarnos, sin probar agua ni ninguna bebida ni alimentos, como tres horas, y recién hemos retornado acá.

Otro caso es el de Emilse Hernández, quien tenía programado un vuelo hacia Bucaramanga para asistir a una cita médica urgente.

Yo voy para Bucaramanga. En este momento estoy desde las 6:30 acá porque se supone que a las 7:40 tenía que estar allá. Me tocó llamar a mi hijo para que me lo hiciera y bueno, allá por fin pudo hacerlo para reprogramarlo. Estoy esperando que a las 2:30 de la tarde me dejen salir, iba para Bucaramanga a una cita urgente y vea.