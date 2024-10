"El déficit de gas natural en Colombia se materializa el primero de diciembre": gerente de Naturgas

En horas de la tarde de este martes 8 de octubre, los gremios de energía del país se pronunciaron y hablaron de la difícil situación en el país. Los gremios destacaron que Colombia podría atravesar una crisis de abastecimiento.

Frente a la situación, Luz Stella Murgas, gerente de Naturgas, habló en A lo que Vinimos.

¿En cuánto tiempo entraríamos en ese déficit de gas en el país?

El déficit de gas natural en Colombia se materializa el primero de diciembre del 2024, a partir de ese momento no tenemos gas local suficiente en firme para atender la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y de industrias y eso nos obliga a importar gas natural para evitar cualquier interrupción en la prestación del servicio.

¿A qué se debe esta crisis, si el país era autosuficiente en materia de gas?

Hoy estamos perdiendo 45 años de autosuficiencia en gas natural local para abastecer la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y de industrias, eso nos obliga a tener que importar gas natural para sumar a estas fuentes y poder garantizar el suministro.

¿Por qué llegamos a este punto? porque no hemos explorado lo suficiente. En lo que va corrido del año solo hemos perforado 18 pozos exploratorios, pero hace 20 años perforamos 120 pozos exploratorios por año. Esa caída en la actividad exploratoria ha llevado a que también caigan las reservas de gas natural.

RELACIONADO Gremios advierten crítica situación de energía eléctrica y gas natural en Colombia

En vez de ofrecer política pública que reverse esa tendencia de caída de reservas y de actividad exploratoria, hemos encontrado un gobierno que le ha puesto la lápida a los proyectos de exploración y producción, no suscribiendo nuevos contratos y adicional no desarrollando los proyectos pilotos de yacimientos no convencionales.

¿Qué debe hacer este gobierno para evitar esta situación tan catastrófica?

En un mes y medio, y antes del primero de diciembre, el Gobierno Nacional tiene que expedir el decreto que nos permite comercializar gas natural importado, tiene que flexibilizar las medidas regulatorias para poder comercializar hasta la última gota de gas y también tiene, por supuesto, que priorizar y acelerar proyectos de exploración y producción que en el corto plazo pueda agregarnos moléculas de gas.