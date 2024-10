¿Qué le están pidiendo los mineros en paro al Gobierno Nacional?

Se completan tres días de paros mineros y campesinos en el país y que están afectando, principalmente, la movilidad en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Norte de Santander y Cundinamarca.

Los manifestantes dicen sentirse olvidados por el gobierno para la toma de decisiones en materia de transición energética y sostenibilidad.

El paro, que ha afectado la movilidad en varios sectores del país, ha dejado cerca de 20.000 toneladas de carga represadas.

Al respecto de las manifestaciones, Noticias RCN habló con Yarley Marín López, presidente de la mesa minera de Segovia.

¿Por qué son estas protestas y estos bloqueos?, ¿Cuáles son las demandas que están haciendo los mineros?

Los mineros somos comunidades ancestrales y tradicionales que hemos estado en los territorios hace décadas. La situación de la minería en el país ha empeorado porque las comunidades no hemos sido tenidas en cuenta en los procesos de formalización y legalización de grandes titulares.

Esto ha traído como hoy esta consecuencia de que estamos reclamando, a pesar de sentarnos en diversas mesas de negociación con gobiernos pasados en diversas manifestaciones pacíficas, que hemos hecho durante muchos años porque no es la primera. Hoy todavía seguimos en la misma; hoy siguen criminalizando una actividad económica que ha generado progreso al país a las comunidades y a los territorios locales.

Hoy le estamos diciendo al Gobierno en nuestro pliego de peticiones, y también le decimos a la comunidad que no conoce la problemática, que nos escuche, que se enteren un poco de lo que está pasando. Somos más de 4 millones de mineros en el país, que vivimos de la minería informal, no ilegal.

El gobierno está diciendo que tienen disponibilidad de diálogo. Ayer supuestamente se sentaron en una mesa, ¿qué fue lo que pasó allí?

La mesa no se ha hecho, quedó planteado para hoy, ayer lo que hicieron fue como una reunión de la institucionalidad. Estamos dispuestos a sentarnos con la Delegación del Gobierno y eso vamos a hacer ahorita en horas de la mañana.

Pero la voluntad de diálogo no nos sirve, nosotros hemos tenido siempre voluntad de diálogo, siempre nos hemos presentado, tenemos vocación de legalidad que le hemos mostrado al gobierno, pero no hay articulación entre las instituciones.

Mientras que nosotros nos sentamos a dialogar a buscar posibles soluciones a los conflictos y a las tensiones que genera la problemática social, por un lado viene el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, con los decretos antes era el 2235 y hoy es el 1035, que dice y habla de la quema de maquinaria amarilla, porque un pequeño minero no puede tener una retro, Hoy con ese discurso y ese decreto están cambiando las normas en Colombia.

La maquinaria amarilla no significa que un minero es criminal, tener un equipo mecanizado en minería de veta no significaque estamos al margen de la ley o que somos ilegales, eso es industrialización de la minería. Hay un decreto, que no recuerdo en este momento el nombre, pero ese decreto es el que mide la minería y es por volumen, no por los equipos.

¿Sienten que en medio del propósito de hacer una transición energética, los mineros ancestrales son los desplazados de esta política gubernamental?

No solo de esta política, sino de muchos gobiernos. Nosotros hemos estado en el territorio y nosotros también queremos avanzar y sabemos que hay que hacer las cosas bien hechas, que hay que cuidar zonas protegidas, que hay que mejorar nuestras prácticas en el medio ambiente.

Nuestras comunidades no tienen como garantizar su seguridad alimentaria si dejan de hacer minería. En los territorios no hay como emplear, municipios con 50.000 tienen alrededor de 25.000 personas que viven directamente de la minería.

Hay una cadena productiva que se ha desarrollado en los territorios que emplea talleres, almacenes, repuestos, suministros y las personas que derivan de esto.

Está bien que el Gobierno quiera avanzar en ese bloque constitucional, pero ese bloque constitucional también habla de eliminación de la pobreza, también habla de darle oportunidades a las comunidades rurales, que están en los territorios y que mejoren las condiciones de su actividad sostenible con el medio ambiente, pero no habla de erradicar una cultura y eso es lo que estamos viendo ahorita y los más perjudicados vamos a ser los que venimos haciendo minería en nuestro territorio por décadas.