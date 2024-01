"La evasión es un sesgo anti-Estado que debe acabarse": Director de la Dian

Luis Carlos Reyes fue designado como jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por el presidente Gustavo Petro el pasado 11 de julio del 2022. Desde ese día es el encargado de dirigir y velar por la correcta recaudación tributaria en el país.

Reyes es economista y ha trabajado para importantes entidades en Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con información de la Dian, la mayor parte de su carrera la ha dedicado a investigaciones económicas, logrando publicaciones en revistas académicas como World Development, la Revista de Economía Institucional y Economics Bulletin.

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, habló en entrevista con el director de la Dian sobre los recientes sellamientos a grandes almacenes de cadena por irregularidades en la facturación electrónica, su gusto por las redes sociales y los resultados obtenidos con la reforma tributaria del Gobierno.

¿La reforma tributaria del gobierno ha servido, es lo que esperaban?

Luis Carlos Reyes: Hemos visto resultados muy importantes en el último año. En 2023 el recaudo tributario como porcentaje del PIB, de todo lo que produce el país al año, subió del 20% a más o menos el 22%, es un aumento importante. De eso, un 0,7% viene de los aumentos de los impuestos a las empresas que dejó el gobierno anterior, pero el otro 1,3% viene directamente de lo que se ha hecho en esta administración.

¿Va a haber otra reforma tributaria?

L. C. R.: Como lo ha manifestado el presidente, esto es una cosa que no tocaría los bolsillos de los contribuyentes de clase trabajadora. Esa misma idea de que íbamos a subir impuestos a quienes tuvieran ingresos de más de $10 millones al mes, en ningún momento se está cuestionando.

¿Qué les dice a las personas de clase media que ya no pueden más?

L. C. R.: Les digo lo que ha dicho el presidente, y es que cuando se habla de las personas naturales a las que se le pasaría un poco esta carga tributaria, el mismo ha resaltado que serían los dueños de esas empresas que también pagan como personas naturales.

Hay ciertas ideas acerca de que puede ser más eficiente cobrar esos impuestos a la persona en vez de a la empresa, y en la medida que sea una buena idea, sobre todo consensuada con esos sectores, se llevaría a cabo la reforma.

En diciembre hubo polémica por el sellamiento de establecimientos como Jumbo, Éxito y Olímpica, todo por cuenta de la factura electrónica, ¿qué pasó?

L. C. R.: Eran establecimientos que habían tenido irregularidades en la facturación electrónica y eso quiere decir, no solo que no estuvieran facturando eléctricamente, pero las irregularidades pueden ser que le pidan a usted como contribuyente el RUT, el certificado de constitución de la empresa, fecha de nacimiento, dirección, y un montón de datos y requisitos adicionales que no están en la norma y que en la práctica llevan a que el contribuyente diga que no.

¿Hubo revanchismo o sesgo antiempresa frente a estas compañías con esas determinaciones?

L. C. R.: Para nada, lo que es el no facturar electrónicamente como es debido, lo que es la evasión, es un sesgo anti-Estado que debe acabarse. Porque el Estado es el que sostiene esos bienes públicos como la educación y la infraestructura que les permiten a esas empresas operar en un ambiente en el cual hay una fuerza laboral altamente capacitada, carreteras para que lleguen sus insumos.

¿Hay un problema con las facturas electrónicas, pero no es que no estén pagando impuestos, o sí?

L. C. R.: Una claridad, que también debe ser una tranquilidad para los contribuyentes, y es que en la Dian no comentamos sobre casos específicos, incluyendo a los que usted se refiere.

En general, las irregularidades de facturación electrónica a estas alturas, después de tanto tiempo que se implementó la normatividad, después de todo el seguimiento y el acompañamiento que se les hizo a algunas empresas... hay muy pocas razones para no facturar electrónicamente como es debido, excepto que uno tenga algo que esconder, y en ese sentido creo que el llamado del presidente es correcto.

Y más allá de eso, los cierres más publicitados han sido los de algunas empresas grandes, pero ha habido más. Hemos estado en San Andresitos en Bogotá, en El Hueco de Medellín, donde se han hecho decenas de cierres, precisamente por esta razón, porque las reglas son para todos.

¿Los errores de SYGA le han costado perdidas millonarias a los empresarios, según Fenalco, Fitac y Analdex; quién les resarce los daños?

L. C. R.: Creo que sería útil ver esas metodologías que hacen para calcular sus afectaciones. Me parece que es importante ese ejercicio de ser transparentes en esas cuentas y de replicar y verificar los datos que ellos están dando.

¿No confía que sean $50.000 millones diarios de pérdidas?

L. C. R.: Yo lo que le puedo decir son las cifras que tenemos desde la operación de la Dian, porque también uno escucha frases como que "el comercio exterior está parado", y no Durante este periodo del 15 de noviembre, que empezó la actualización de seguridad, hasta el 10 de enero que es cuando se recobró la velocidad que se tenía antes del 15 en las declaraciones de importación; si bien hubo dificultades, más del 98% de las declaraciones de importación se hicieron de modo electrónico.

Además, se hicieron más declaraciones de importación que en el periodo comparable inmediatamente anterior.

¿O sea que no ha habido un impacto negativo frente a los empresarios?

L. C. R.: Ha habido un impacto muy real en lo engorroso del trámite, en eso hay que ser transparente. Yo quisiera que se sentaran a explicarnos de dónde salen esas cifras que están dando.

Los volúmenes de importación y comercio son perfectamente comparables con lo que venía antes, por lo menos en los datos. Creo que a veces la experiencia de unos cuantos casos puede ser magnificada, pero cuando vemos los volúmenes de comercio, son los mismos que uno esperaría para esa época.

¿Cómo dar tranquilidad de que los 10.000 funcionarios contratados por la Dian no van a ser cuotas burocráticas?

L. C. R.: En cuanto a la contratación de esos funcionarios, hay dos razones por las que los colombianos pueden estar no solo tranquilos, sino satisfechos. Primero, todas se están haciendo a través de un concurso independiente, realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Pero además, esto no es una cosa que porque está este Gobierno. Una cosa muy importante que hicimos en la reforma tributaria fue aprobar un nuevo régimen de carrera administrativa en la Dian.

¿Cómo va la relación con el ministro de Hacienda?

L. C. R.: La Dian y el Ministerio de Hacienda tienen que trabajar todos los días en múltiples proyectos, y sin ese trabajo armónico sería difícil sacar cosas adelante.

¿Pero discrepancias ha habido o no?

L. C. R.: ¿Pues con quién no? Con el anterior ministro, con otros colegas, pero creo que es en medio del sano debate que llegamos a mejores resultados.

Le gusta mucho TikTok y la está usando para comunicar muchas cosas de la entidad...

L. C. R.: Sí, es una red social chévere. La empecé a descubrir recientemente, pero me parece que es un medio para comunicarse con la gente.

¿Impuestos para qué?

L. C. R.: Hemos hecho un esfuerzo desde la entidad en los correos que se les mandan a los contribuyentes para explicarles en qué se están utilizando esos impuestos. Entonces es un desglose de cuánto están aportando a educación, defensa...

Lo que hacemos en la Dian es recaudo para los colombianos; si a los colombianos no les gusta lo que se está haciendo con esa plata, por eso estamos en una democracia y tenemos elecciones a Presidencia y Congreso, porque es allá donde se debate el Presupuesto General de la Nación cada año.

Si no le gusta lo que se está haciendo con la plata, es su derecho como ciudadano, no solo opinar que no le gusta, sino utilizar esas herramientas democráticas para cambiarlo.

Pero la respuesta no puede ser usarlo como excusa para no cumplir con las obligaciones legales.