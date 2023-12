Principio de oportunidad con Day Vásquez se firmaría en el marco de esta administración: fiscal Francisco Barbosa

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló de varios de los casos que se adelantan en la entidad. Entre ellos el del expresidente Álvaro Uribe y el de Nicolás Petro. Reveló qué va a pasar con el principio de oportunidad de Day Vásquez y respondió a quienes dicen que hace política desde su cargo.

¿Qué le responde sus críticos que dicen que se la pasa haciendo política y que no está bien que se dé ‘en la mula’ con el presidente?

Aquí lo que hemos visto es que no es normal que arrastren a los militares y a los policías y los saquen a patadas de los pueblos. No es normal que estemos viendo cómo se suplanta la legitimidad del Estado en muchos lugares del país, no es normal que le pidan a usted que desde Presidencia que salgan los narcotraficantes de la cárcel, eso no es normal, no es normal darle un millón de pesos a delincuentes para que dejen de delinquir; hay que darle a la gente que ha cumplido con el país.

¿Le toca el fiscal decir todo eso?

Creo que el fiscal le toca decir todo eso porque el fiscal tiene una función que es velar también por la política criminal del país.

Hay muchos colombianos que pensamos que no hace bien ver a funcionarios gritando tanto y vociferando. Al final eso termina degradando la discusión pública

He sido incisivo en que la defensa del Estado y la defensa de la institucionalidad tiene que ser firme. Yo creo que aquí no caben discursos tibios, ni melifluos ni andar diciendo con voz del edulcorada que las cosas van a estar bien cuando están mal.

¿El fiscal Francisco Barbosa sí hizo algo para tratar de meterle justicia al caso Odebrecht?

Con toda claridad le puedo decir a los colombianos que esta Fiscalía hizo lo que no se había hecho ninguna otra Fiscalía en Odebrecht, 106 imputaciones nuevas, todos los cuadros directivos de Odebrecht imputados en Colombia un excandidato presidencial está imputado y acusado.

¿Qué va a pasar con el caso del expresidente Álvaro Uribe?

En este caso hay un nuevo fiscal que está evaluando todo lo que señaló el tribunal para determinar si presenta la solicitud de preclusión o si presenta una acusación contra el presidente Uribe.

¿Qué cree los que dicen este fue un fiscal uribista?

Creo que es una manera de caricaturizar la labor de la Fiscalía General de la Nación. Esta Fiscalía fue la que después de 12 o 13 años pudo llevar a una persona como el general Mario Montoya, que fue comandante del Ejército en esa administración, y lo imputó de 103 falsos positivos. Eso es muy muy importante.

Todos los casos que tuvieron que ver con funcionarios de ese gobierno tuvieron una un tratamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.

¿Usted no va a alcanzar a irse y ver una decisión en el caso del expresidente Uribe desde la Fiscalía?

No, seguramente no. Y es una decisión que le corresponderá a la siguiente administración, estaremos comentándola seguramente pero no tendrá que ver con mi administración y no tiene que ver con el fiscal general Francisco Barbosa sino con los fiscales delegados que tienen esos casos.

¿Qué va a pasar con Óscar Iván Zuluaga y su hijo?

La Fiscalía presentó una acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo por la convicción de que existen unos presuntos hechos delictivos, eso va a ir a juicio y van a, seguramente, a discutirse en sede judicial esos temas que vuelvo y repito también se salen de la órbita de la Fiscalía.

Si esta Fiscalía fuera uribista o fuera santista o fuera duquista o lo que sea, no se tocarían ciertos temas que tienen que ver con la política, este es un caso claro de que existe una acción de la justicia y una acción de la Fiscalía que va mucho más allá de cualquier connotación partidista.

¿Va a pasar algo con el caso contra Nicolás Petro y su excompañera Day Vázquez?

Bueno, ya pasó. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación encontramos, como lo vio todo el país, que hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que era un diputado, planteó una un delito de lavado de activos, fue imputado por un delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; ese caso ya está en juicio o está en una audiencia preparatoria y tendrá un desarrollo ante los jueces.

Nicolás Petro dijo que había tenido una versión inicial que luego cambió por cuenta de que la Fiscalía lo presionó, prácticamente, lo secuestró ¿qué piensa de eso?

Eso es una completa barbaridad, estamos en un sistema donde todo se graba, estamos en un sistema donde había un abogado que entiendo que lo estaba acompañando. Es decir, la idea de atentar contra la Fiscalía General de la Nación y contra la institución no lo cree nadie en este país.

¿Por qué cree que hubo un cambio de versión de Nicolás Petro?

No tengo ni idea, me imagino que serán estrategias que se tienen. Lo cierto de todo esto es que la Fiscalía es sólida, fuerte e irá a juicio con dos delitos.

¿Qué va a pasar con Day Vázquez?

Day Vázquez, entiendo yo, va a presentar una propuesta de principio de oportunidad y tendrá que ser evaluado en las próximas dos semanas en la Fiscalía para tomar una decisión frente a lo que va a ocurrir y seguramente esta propuesta llegará al despacho del fiscal general de la Nación.

¿Ese principio de oportunidad está avanzado?

Sí, entiendo que está avanzado y se firmaría en el marco de esta administración.

¿Hubo de alguna manera un acelerador que llevara al fiscal a tomar decisiones prontas en relación con Gustavo Petro por la antipatía que usted le puede tener al presidente?

Yo no le tengo antipatía al presidente, le tengo antipatía a la manera como están gestionando el país y están acabando a los colombianos. a eso le tengo antipatía. Le tengo antipatía que menosprecie a los ciudadanos, le tengo antipatía que acabe con las instituciones, le tengo antipatía que atente contra la rama judicial, le tengo antipatía a la manera como están gestionando. Sobre los procesos del hijo del presidente o cualquier proceso de cualquier ciudadano podemos ver en paralelo toda la gestión que se ha hecho en la Fiscalía, podemos hablar de lo que ocurre en Neiva, en Ibagué, en Bogotá; en todos los procesos y por supuesto nosotros tratamos de actuar con rapidez.

Mire la paradoja, si nosotros no actuamos rápido entonces es que nosotros no hacemos justicia y cuando actuamos rápido, entonces es que actuamos muy rápido para perjudicar a las personas, es decir, palo porque bogas y palo porque no. Aquí todo el mundo es justiciable en Colombia.

¿Están haciendo justicia en temas relacionados con extorsiones, homicidios, robos? ¿para el ciudadano de pie también ha habido justicia?

Nosotros recibimos la Fiscalía General de la Nación con tasas de esclarecimiento o casos resueltos, por ejemplo, en violencia sexual, en violencia intrafamiliar por debajo del 7%, el 8%, el 10% y estamos entregando el país con el 60% de casos resueltos.

En temas de homicidio, lo recibimos con el 25% - 26% Lo entregamos con el 44%. Es decir, tenemos unas tasas de trabajo muy importantes en casos resueltos, pero hay una cosa que la ciudadanía tiene que entender, en casos de hurtos, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que hay un indiciado conocido que lo vimos la tasa de éxito de la Fiscalía es que por cada 10 hurtos, siete terminó siendo procesados en la justicia. Entonces ¿qué es lo que se requiere? Dónde están las cámaras, dónde está la inversión de los alcaldes, dónde está el compromiso del Gobierno Nacional en seguridad para que podamos articular con la justicia colombiana y no le echen la culpa siempre a los fiscales y a los jueces de que finalmente la gente atraca más.

¿La Fiscalía sí ha esclarecido en parte las masacres que se han presentado en los últimos meses y años?

Nosotros recibimos en el 52% las cifras y las tenemos en el 79% de Naciones Unidas y el conteo de la Defensoría del Pueblo está por encima del 50% en casos resueltos, pero eso es cierto, 700 ataques terroristas este año, 40 civiles, más de 80 soldados y policías asesinados en el país en medio de la paz total, que yo llamo la paz criminal; una paz criminal que terminó sepultando el acuerdo de paz del 2016, terminó sepultando las ideas de paz en los territorios, sepultando la idea de implementación del Estado en los territorios.