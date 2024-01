“Sin seguridad no hay confianza, y sin confianza no hay turismo”: directora de OMT sobre Colombia

Tiene menos de 40 años, es colombiana y ha llegado tan lejos que actualmente es la líder mundial del turismo. En Noticias RCN hablamos con Natalia Bayona sobre todos estos temas, en el sector conocido como Distrito Grafiti en Bogotá.

¿Qué hacemos con sitios urbanos como estos, que por ahora no son turísticos, pero que tienen un potencial grande?

“Así es. Además, hay que ver ciudades como Filadelfia o Nueva York, Berlín, que viven de sus grafitis y que gracias a eso han logrado tener una identidad a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no?”.

¿Cómo hace una persona mejor de 40 años para convertirse en directora de la Organización Mundial del Turismo?

“Lo resumiría en muchísima determinación, disciplina, constancia. Cuando yo estaba en Bucaramanga en el colegio me decían Mafalda, porque desde muy niña fui muy inquieta; pasaba preguntando todo el tiempo por los temas del mundo, mi padre todos los días a las 7:00 de la noche me ponía a ver el noticiero, y era mi plan favorito”.

“Cuando tenía unos 16 años me preguntaron qué quería hacer en la vida, y no tuve ningún problema en decir que quería representar a Colombia en la ONU. Trabajé 10 años en Procolombia, que ha sido mi casa, ahí trabajé en la promoción turística del país, a ayudar a cambiar la imagen de Colombia; estoy hablando de una etapa muy dura del país, en el 2006”.

“Llegué a lo más alto. Empecé de estudiante en práctica hasta gerente de turismo en Procolombia, y luego estudié en España; sabía que tenía que pasar por España, y luego tuve la dicha de pasar solo un año por el sector privado”.

“Estando ahí me encontré con el secretario general, que en su momento – por eso uno siempre se tiene que portar bien con todo el mundo, no se sabe para quién trabaja-, era el embajador de Georgia ante el reino de España y nos ayudó a traer la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo a Medellín”.

“Me lo encontré en la calle en un invierno en Madrid y me dijo: ‘Natalia, si tú fueras hoy la secretaria general de la Organización Mundial del Turismo, ¿qué harías?’. En Madrid es normal que los individuales sean papeles. Yo lo rayé y escribí lo que creía que había que hacer y es romper todos los esquemas, primero por joven, segundo porque la ONU tiene que romper esquemas, no puede estar el sistema multilateral para ser retrógrado o lento, tiene que ser muchísimo más expedito”.

“Empecé a escribir y contarle. Me dijo: ‘lo que estás pensando tú es lo que yo quiero hacer como secretario general’. Y ahí es cuando entro a la ONU como directora de innovación, entonces creo el departamento, empiezo a romper esquemas, a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, innovación, de ayudar a los jóvenes; me encanta, creo que es mi pasión”.

“Y luego me empezaron a dar más responsabilidad: educación, que también es otra de mis grandes pasiones y un gran reto, porque el 50% de los jóvenes que trabaja en turismo solo tiene educación secundaria, y luego el tema de inversión, tema con el sector privado”.

“Habiendo completado mi carrera técnica, me ofrece ser la directora ejecutiva de la organización, así que ha sido una carrera muy bonita, pero sobre todo me llena de mucha ilusión ser joven; de ser la primera mujer menor de 40 años en llegar ahí, ser colombiana, latina; porque eso sigue rompiendo más esquemas y nos sigue ayudando a abrir camino, a Colombia en el mundo y a las mujeres”.

¿Cuál es la característica que hoy define a las nuevas generaciones de gente colombiana?

“Creatividad, constancia. A mí me dicen que los colombianos somos muy buenos trabajadores a nivel mundial, les encanta trabajar con colombianos y eso hay que explotarlo más. Tenemos que empujarlos cada vez más, desde emprendedores como Rappi que ya han saltado, y ya son famosos unicornios, hasta artistas urbanos, pero todos tienen que tener ese reconocimiento que necesitamos para que los jóvenes sean cada vez más visibles, y tengan más oportunidades de crecimiento”.

¿Cómo ve a Colombia en materia de turismo? ¿Estamos dando la pelea a nivel mundial?

“Colombia, podría decir yo, que tiene todas las oportunidades para ser una potencia mundial a nivel turística. Hoy puedo decir con muchísima alegría y orgullo que está liderando el crecimiento a nivel regional”.

“Primero en frecuencias aéreas; dos, un tema que a mí me importa muchísimo porque sin eso no hay turismo, que es la inversión – Colombia es el segundo país de América Latina que más crece en inversión extranjera directa con más de 45 proyectos nuevos de hotelería, infraestructura, de inversores internacionales creyendo en el país; y es el segundo país que crece a más del 26% en número de llegadas de viajeros. Eso es espectacular, pero hay que mantenerlo”.

Colombia tiene un bajo porcentaje de turistas, teniendo en cuenta los recursos y geografía. Es poquito

“Así es, es muy poquito. Vamos a mi querida España, donde tengo el orgullo de vivir hace tanto tiempo: 93 millones de turistas y el territorio español es la mitad que el colombiano. ¿Qué hay que hacer? España empezó desde hace muchísimo tiempo, quizá en los 70, a promocionar”.

“Pero es claro que los países que son potencia turística a nivel mundial es porque han tenido la claridad de tener al turismo como una política de Estado, como un sector económico de valor agregado. No es solamente las vacaciones, el turismo son más de 100 subsectores de la economía”.

¿Qué tanto peso tiene la seguridad en el turismo?

“Muchísima. Hay una regla clave y básica. Esto lo aprendí cuando recién empecé a trabajar en turismo y es que sin seguridad no hay confianza, y sin confianza no hay turismo”.

El turismo es el sector económico más humano de todos

¿Qué hacemos con los que le cobran a los turistas $18 millones por un paseo en coche, una mojarra a $5 millones? Eso también pega muy duro.

“Hay dos temas: a corto plazo, es mano dura. Creo que no podemos ser cómplices de ese tipo de delitos e infracciones; la trata de personas también hace parte de todo lo que nos puede desdibujar y no hacer que el turismo crezca, porque tarde o temprano esa imagen, para mal o bien, las redes sociales ayudan a expandir los mensajes. Y un turista puede ser un embajador o un perfecto crítico del turismo de un país, y si le pasa eso, no se lo va a quedar para sí solo, va a contarlo a todo el mundo a mal”.

“¿Y a mediano plazo yo qué haría? Educación. Sí o sí educación. Tenemos que entender que el turismo es el oro colombiano”.

¿Qué sitios ve que no son los típicos que tienen un potencial importante para 2024 en Colombia en materia de turismo?

“El triángulo que une a Santa Marta con el Cesar, Valledupar y La Guajira, tiene un potencial enorme porque tiene las playas, pero también tiene toda la historia y cultura, pueblos y culturas indígenas preservadas; también la cultura del vallenato – somos potencia musical -.

“Ese tipo de cosas es muy importante darla a conocer y no es tan obvia a nivel internacional, quizá a nivel nacional sí”.

“Y la segunda, sí o sí, todo lo que tenga que ver con música. Colombia es potencia musical a nivel mundial. Yo conozco más de 100 países y en todos me han puesto música colombiana, es imposible que no nos apropiemos de las rutas musicales de Colombia para empezar a promover Colombia a través de sus artistas, de su gente, eso nadie lo está promoviendo”.

Turismo de la mano de las alcaldías del país

“Tenemos que trabajar mucho entre la Organización Mundial del Turismo y todas las alcaldías y gobernaciones. Aquí en Bogotá, ¿cómo no? Además, imagínate acá (Distrito Grafiti) hacer un festival de música, o por qué no un festival de Start ups para que los jóvenes, una vez más, muestren sus talentos”.

¿Qué tan factible es reemplazar los recursos de los hidrocarburos por turismo en Colombia? ¿Utopía o posibilidad real?

“Eso es una posibilidad real. La visión que tiene el presidente Petro es correcta. Creo fielmente, y lo he visto en otros países en el mundo, que para que eso se cumpla tienen que pasar muchas cosas”.

“Lo primero, tiene que ser una política de Estado. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera la política pública, pero esto tiene que ir unido al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa para garantizar seguridad, a los presupuestos para que desde el Ministerio de Hacienda fortalezcan la promoción turística de Colombia, a la infraestructura, el Ministerio de Transporte, y el más importante, que no es tan obvio, el Ministerio de Educación”.

“¿Cuánta gente estudia turismo en Colombia?, ¿cuántas universidades técnicas tenemos en turismo? Para ser una potencia mundial en turismo, necesitamos técnicos”.

“Eso tiene que ser una transición a mediano plazo, por eso hablaba de una visión a largo plazo: 10 – 15 años donde todos trabajemos en conjunto para lograr ese objetivo. ¿Es posible? Claro, lo vemos en España, Francia, Saudí Arabia, Estados Unidos, Costa Rica para no ir tan lejos, en México”.

“Pero esa transición tiene que darse de una manera organizada donde la prioridad del Estado nacional esté, pero también tiene que estar de una manera seria en los territorios y verse como un sector económico de alto valor agregado”.

¿Qué decirle a los más pesimistas frente al 2024 que inicia?

“Los jóvenes debemos tener en nuestro ADN querer a Colombia. Que todo lo que hagamos sea para una Colombia más bonita, segura, limpia, justa, más equitativa, pero tenemos que luchar por eso y creo que si nos unimos, Colombia en unos años tendrá un potencial o un crecimiento mucho más amplio ante la adversidad”.

“Imagínate, a mí me tocó lidiar con el covid en una industria que se cerró y aun así sobrevivimos. Hoy en día estamos mucho mejor que antes del coronavirus. Con eso quiero decir que adversidades siempre hay, pero siempre hay que estar positivo, determinado y querer lo más bonito que uno tiene que es su tierra”.

