Por un hueco se fugaron nueve peligrosos reclusos de la Policía en El Cerrito, Valle del Cauca

En las últimas horas, por un hueco, nueve personas privadas de la libertad escaparon de la estación de policía de El Cerrito, Valle del Cauca.

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La fuga se produjo a través de un hueco que los reclusos habrían hecho, desatando una operación de búsqueda y recaptura de uno de los fugitivos por parte de las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, cuando se detectó el intento de fuga masiva, se activó inmediatamente un plan candado en el municipio que permitió evitar la evasión de 24 privados de la libertad adicionales de los 33 que se encontraban en la carceleta.

En el operativo de recaptura, las autoridades lograron detener nuevamente a uno de los fugados, identificado con el alias Suricato, mientras continúa la búsqueda de los ocho restantes.

Grave hacinamiento en la estación de Policía de el Cerrito

El centro de detención presenta condiciones de hacinamiento cercanas al 50%.

La situación se agrava porque en el lugar se encuentran tanto personas sindicadas como condenadas, estas últimas no deberían permanecer en este tipo de instalaciones.

Las personas involucradas en la fuga estaban vinculadas a diferentes procesos judiciales, algunas en calidad de sindicadas y otras condenadas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del municipio sobre los riesgos para la seguridad ciudadana.

Continúa la búsqueda de los otros ocho fugados

Un grupo especial de las autoridades permanece desplegado en El Cerrito para continuar con la búsqueda de los ocho reclusos que permanecen prófugos.

Las operaciones de rastreo se extienden por diferentes sectores del municipio, mientras la comunidad mantiene la alerta ante la presencia de estos individuos en las calles.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la problemática del hacinamiento carcelario en Colombia y las deficiencias en la infraestructura de los centros de detención municipales, que no cuentan con las condiciones adecuadas ni para garantizar la seguridad de los reclusos ni para evitar situaciones como la registrada en El Cerrito.