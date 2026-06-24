Implicados en asesinato de pastor Lora y su familia en Aguachica pagarán más de 17 años de cárcel

Dos de los implicados en el asesinato del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica aceptaron su responsabilidad ante la justicia y serán condenados mediante preacuerdo. Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, quienes el 24 de junio de 2026 suscribieron un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación relacionado con los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024.

Según informó la Fiscalía, la investigación estableció que ambos procesados se desplazaron desde Barranquilla hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres para coordinar la ejecución del crimen que terminó con la vida del pastor, su esposa y sus dos hijos.

¿Qué aceptaron los implicados en el crimen del pastor Marlon Lora?

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, los hoy procesados reconocieron su participación en los hechos que derivaron en el ataque armado contra la familia. El caso avanzó mediante un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación.

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Las pesquisas indican que los cuatro involucrados llegaron a un restaurante a bordo de dos motocicletas y un automóvil. Posteriormente, uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas. Tres personas fallecieron en el lugar de los hechos y una cuarta fue trasladada a un centro asistencial, donde murió dos días después.

La Fiscalía señaló que Valderrama Cuba y Barraza Castillo tuvieron un papel clave en la operación criminal, al encargarse de conducir las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos al pastor y para transportar al autor material del ataque.

¿Cuál será la condena para los responsables que firmaron el preacuerdo?

Como parte del proceso judicial, una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los preacuerdos celebrados entre los procesados y la Fiscalía, validando así el reconocimiento de responsabilidad efectuado por ambos implicados.

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En consecuencia, Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.

La decisión representa un avance dentro de la investigación por el asesinato del pastor Marlon Lora y su familia, un caso que fue esclarecido mediante elementos probatorios como videos de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas durante las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.