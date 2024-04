"El texto se hizo con afanes y sin juicio", presidente de la Andi acerca de la reforma pensional

En la noche del 23 de abril, tras conseguir 53 votos exactos, el Senado de la República aprobó el texto de la reforma pensional. En ese sentido, solo resta que se cumplan los dos debates que están previstos en la Cámara de Representantes para que tenga todos los avales correspondientes.

En medio de esa coyuntura, Noticias RCN se contactó con Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) para conocer su perspectiva sobre el texto que fue aprobado.

Bruce Mac Master reconoció que este texto lo genera preocupaciones porque considera que se actuó con afán y se omitieron elementos de análisis relevantes.

“Una propuesta o un proyecto de esta naturaleza, que no tenga el estudio del Ministerio de Hacienda, es verdaderamente impensable y llamativo. ¿Cómo no vamos a saber cuáles son las obligaciones que les estamos poniendo al Estado en este momento? ¿Cómo no vamos a saber cuáles van a ser las obligaciones que les estamos poniendo a los jóvenes que en el futuro van a tener que pagar estas deudas sin saber cuál es el monto?”, enfatizó.