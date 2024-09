Presidente de la Corte Constitucional ha tenido que interponer tutelas para que le entreguen sus medicamentos

La situación del abastecimiento de ciertos medicamentos en el país sigue generando problemas, son varias las denuncias de ciudadanos que aseguran que sus EPS no les han entregado los fármacos que necesitan. De hecho, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, ha tenido que interponer tutelas para que le entreguen sus medicinas.

RELACIONADO Investigación a Salud Total reveló desvío de fondos y demoras en la entrega de medicamentos

En entrevista con Noticias RCN el magistrado aseguró que por primera vez en casi 30 años de estar afiliado a una EPS, ha tenido que interponer varias tutelas.

Presidente de la Corte Constitucional dice que hay problemas en el sistema de salud

“Soy afiliado a una EPS con medicina prepagada desde el año 97, nunca había tenido que interponer una acción de tutela,en los últimos tres meses he tenido que interponer dos porque me niegan medicamentos que me recetan. Algo está pasando con la salud que los ciudadanos de a pie tengamos que ir donde un juez para que las cosas que nos tendrían que dar nos las entregaran”, aseguró el magistrado Reyes a Noticias RCN.

El magistrado considera que su caso es otro más del de “muchísimos colombianos” que refleja que hay problemas en el funcionamiento del sistema de salud nacional.

A la Corte Constitucional llegan, al mes, entre 60.000 y 90.000 tutelas de ciudadanos que reclaman sus derechos a través de un juez, de esas la salud es el más tutelado.

El exorbitante número demuestra, para el magistrado Reyes, la alta demanda de justicia que hay en el país.

“Las tutelas en salud siempre van al alza y cuando los sistemas se tornan deficitarios pues obviamente crece”, aseguró el presidente del máximo ente de justicia en nuestro país.

¿Cuál es la principal causa del desabastecimiento de medicamentos?: Esto dicen las EPS

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio que reúne las empresas prestadoras del país, dijo que la falta de medicamentos en el país es una realidad multifactorial, en la que se mezcla retrasos en la Agencia Sanitaria, fallas en la comunicación que se está dando entre los laboratorios, los gestores, las operadoras EPS, el Gobierno y que los recursos no están alcanzando.