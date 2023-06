¿El presidente Petro volvería a ganar las elecciones si se presentara? Esto dicen los analistas

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a dar de qué hablar este jueves cuando trinó un mensaje en el que manifestó que está convencido de que si en los próximos días se volvieran a realizar unas elecciones presidenciales volvería a ganar más allá de la crisis política que existe en el país y los escándalos alrededor de su Gobierno.

El mandatario de los colombianos está inmerso en un enorme escándalo nacional que involucró a Laura Sarabia, quien era su jefe de despacho y Armando Benedetti, a quien había nombrado como embajador en Venezuela.

Petro también vivió una crisis ministerial hace un par de meses cuando decidió cambiar a varios de los miembros de su Gabinete. Las salidas representaron un gran remezón y modificaciones en importantes departamentos del Gobierno.

Su imagen enormemente desfavorecida quedó en evidencia en la última semana cuando miles de colombiano se movilizaron en contra de sus reformas presentadas ante el Congreso y algunas otras acciones que ha realizado mientras ha sido el presidente de la República.

A pesar de esto, Petro escribió en su cuenta de Twitter: “A pesar del titular esta encuesta que coincide con las nuestras que ponen nuestra imagen favorable entre 42 y 47 % refleja una cosa. Si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar. Gracias pueblo colombiano”.

Para muchas personas su postura ha sido arrogante y hasta soberbia, sin embargo, en NoticiasRCN.com analizamos la frase con la que el mandatario nuevamente desató gran controversia.

“Uno puede decir que tiene algo de arrogante y algo de soberbia, pero creo que el análisis se debería enfocar por otro lado. Yo creo que esa es una postura contra evidente, lo cual hace la situación mucho más complicada, de un lado porque no es cierto, que si él se presentara a las presidencias a las elecciones presidenciales hoy o mañana, como él lo dice, fuera ganar. Ya tiene un nivel de desgaste inmenso que está por encima del promedio de desgaste del primer año de todos los mandatarios. Está peleándose ese puesto con Iván Duque”, manifestó el analista político Jairo Libreros.

“De otro lado a nadie le interesa que Gustavo Petro diga que va a ser elegido o que se va a volver a presentar a las elecciones, ese es otro aspecto de lo contraevidente, es una fantasía. Lo que los colombianos quieren es que él sea el presidente porque fue elegido presidente, legítimamente y que termine su mandato, pero que termine bien. Pero que no vaya a caer en un agujero negro en donde la ingobernabilidad no les permita a los colombianos superar las situaciones que se están viviendo que nos lleve una recesión o a un colapso de las políticas”, agregó.

“Lo de la última manifestación, lo de la última jornada de protestas lo que demuestra es que existe un descontento popular en contra su administración que va a crecer más, tal vez de aquí al 20 de julio cuando se instale la segunda legislatura de este cuatrienio, las cosas van a estar tranquilas, el Congreso no va a estar legislando la otra semana, no hay universidades, no hay colegio, la gente se va de vacaciones. Pero si al 20 de julio no llega con un cambio de postura política con mecanismos para sintonizarse otra vez con la sociedad, muy seguramente con un cambio de gabinete y con acuerdos con los partidos políticos la situación va a ser mucho más difícil digo yo humildemente”, concluyó.